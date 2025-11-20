Цены слишком красноречивы: трейдеры не верят в действенность санкций Трампа против России

Участники рынка знают, что президент США Дональд Трамп слишком любит низкие цены на заправках.

В пятницу вступят в силу санкции США против двух крупнейших производителей нефти из России, "Лукойла" и "Роснефти", что поставит под угрозу примерно половину экспорта сырой нефти страны-агрессора. Однако нефтетрейдеры считают, что новые санкции Трампа не окажут значительного влияния, пишет Bloomberg.

Сейчас марка Brent, которую называют мировым ориентиром на рынке нефти, торгуется около 64 долларов за баррель, что примерно на 20% ниже пика середины июня. Поэтому трейдеры не слишком паникуют из-за более агрессивного подхода Вашингтона к ограничению доходов Москвы от энергетики.

Во-первых, мировой рынок переполнен предложением, поскольку ОПЕК+ наращивает производство - как и страны, не входящие в эту группу.

Вторая причина заключается в том, что история показывает, что даже самые строгие санкции, как правило, действуют некоторое время, но впоследствии их эффективность уменьшается.

Аналитики отмечают, что почти 50 миллионов баррелей российской сырой нефти от "Роснефти" и "Лукойла" сейчас загружаются или перевозятся, и не достигнут порта или покупателя до вступления санкций в силу 21 ноября. Эту нефть, возможно, придется продавать со значительными скидками, но, вероятно, в конце концов она найдет себе покупателя.

Существует множество способов, как нефть может перестать отслеживаться: перегрузка с судна на судно, переименование или перекраска танкеров, ребрендинг грузов в береговых резервуарах для хранения - это лишь некоторые из распространенных методов.

Трейдеры также знают, что президент США Дональд Трамп слишком любит низкие цены на заправках, чтобы предпринимать шаги, которые могли бы напугать рынок и серьезно повысить стоимость энергоносителей.

Поэтому, насколько бы все не выглядело красиво на бумаге, не ожидается, что топливо из России останется заблокированным навсегда. Цена на нефть сейчас говорит сама за себя.

"Санкции" Украины против нефтяной промышленности РФ

Более действенными остаются "санкции" против НПЗ Кремля, которые вводят Силы обороны Украины. Так, 16 ноября был нанесен дроновый удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти".

После атак украинских БПЛА 11 и 14 ноября был полностью остановлен Саратовский НПЗ, который может оставаться в нерабочем состоянии до конца месяца.

Один из крупнейших российских НПЗ в Рязани, принадлежащий "Роснефти" и обеспечивающий топливом московский регион, в результате дроновых ударов украинских военных 15 ноября также вышел из строя до конца месяца.

