Рязанский НПЗ "Роснефти", обеспечивающий топливом Московский регион, приостановил переработку нефти после удара беспилотника.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", один из крупнейших в России, приостановил переработку сырой нефти после атаки украинского дрона 15 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Ожидается, что завод будет простаивать до конца месяца. До 1 декабря загрузка нефтепродуктов не планируется", - говорят источники издания.

Пожар в результате дроновой атаки заставил Рязанский нефтеперерабатывающий завод остановить свой основной агрегат переработки сырой нефти, годовая мощность которого составляет более 8 миллионов метрических тонн, что составляет 48% от общей мощности завода.

Отдельный агрегат переработки сырой нефти был остановлен в результате атаки беспилотника 24 октября, что привело к потере 26% мощностей нефтеперерабатывающего завода.

Ремонт этого агрегата еще не завершен, а остальные агрегаты завода также простаивают, сообщили источники, хотя непонятно, произошло ли это также из-за атаки.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил продажу нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарной бирже с 15 ноября, свидетельствуют данные биржи.

Отраслевые источники сообщили, что в 2024 году нефтеперерабатывающий завод переработал 13,1 миллиона тонн сырой нефти, что составляет 4,9% от общего объема переработки России, и произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,3 миллиона тонн мазута.

Украина усилила атаки дронов в глубину России, стремясь вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы, склады и трубопроводы. Украинские дроны нанесли удары по меньшей мере по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам в этом году.

Однако переработка нефти в России в этом году упала лишь на 3%, поскольку НПЗ предотвратили резкое падение производства топлива, используя резервные мощности для компенсации убытков от ударов.

Последние удары украинских дронов по НПЗ в России

Ночью 16 ноября украинские военные нанесли дроновой удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти", сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. Вследствие предыдущего удара 28 августа этот НПЗ был полностью остановлен после возгорания в семи очагах одновременно.

Также мы писали, что после ударов украинских дронов 11 и 14 ноября полностью остановил работу Саратовский НПЗ, он может оставаться в нерабочем состоянии до конца месяца.

