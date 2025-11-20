Чиновники Болгарии и Сербии вынуждены реагировать на санкции США против РФ, отрубая нефтяные щупальца российского спрута.

Правительство Болгарии взяло под свой контроль крупный НПЗ, принадлежащий "Лукойлу". Сербия потенциально может сделать то же самое с российскими активами на своей территории. Эти события показывают, как Россия теряет влияние в важном регионе из-за путинского вторжения в Украину, пишет Bloomberg.

Авторы публикации напоминают, что когда в прошлом месяце вступили в силу санкции США против российской нефтяной промышленности, Болгария столкнулась с насущной проблемой. Одна из компаний, на которую были наложены санкции, ПАО "Лукойл", владела крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, что является наследием тесных связей с РФ.

"Правительство решило провести отчуждение объекта "Нафтохим" вблизи Черного моря и другие активы "Лукойла". Оно лишило акционеров каких-либо прав и назначило менеджера для переговоров по потенциальной его продаже", - говорится в сообщении.

При этом, - отмечают в Bloomberg, - болгарскому парламенту понадобилось всего 26 секунд, чтобы отменить 26 лет российского владения НПЗ и принять это решение.

"Неожиданный поворот событий привел к крупнейшему удару по экономическому влиянию России на Балканах за последние десятилетия. Действия президента Дональда Трампа против российских нефтяных компаний подорвали саму основу власти Кремля в регионе, где Восток и Запад веками боролись за влияние", - отмечается в публикации.

Говоря о ситуации в другой балканской стране - Сербии, Bloomberg отмечает, что тамошнее правительство рассматривает возможность выкупа нефтегазовой компании Naftna Industrija Srbije AD, путем взятия под контроль российского владельца ПАО "Газпром". Президент Александар Вучич, находящийся в затруднительном положении, хочет избежать ее национализации, но ему нужно убедить Вашингтон в своих намерениях избавиться от "Газпрома", чтобы избежать санкций, способных навредить его стране.

Американские санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого месяца США впервые ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ - "Роснефть" и "Лукойл" - чтобы снизить доходы Кремля от нефти и заставить Путина серьезно отнестись к прекращению войны в Украине.

Кроме самих нефтяных гигантов под санкционный удар попала разветвленная сеть их дочерних компаний - от Ирака до Германии. Американцы дали россиянам несколько недель, чтобы продать зарубежные активы, или остановить их работу на неопределенное время.

