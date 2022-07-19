До начала нового отопительного сезона осталось менее трех месяцев, и все прекрасно понимают, что он будет самым сложным в истории нашей страны.

Именно так охарактеризовал следующую зиму премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добавил, что до наступления холодов коммунальщикам не удастся полностью восстановить централизованное теплоснабжение во всех населенных пунктах. Это и не удивительно, ведь на сегодня в результате вторжения кровавой России на украинскую землю уже поражено 345 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения. Из них - 336 котельных (324 повреждено и 12 разрушено), 8 теплоэлектроцентралей (четыре разрушено и четыре повреждено), а также повреждена тепловая электростанция.

Тарифы на отопление не будут повышаться уже третью зиму подряд

Несмотря на намерения оккупантов принудить Украину к переговорам на своих условиях, стоит ожидать, что ближе к октябрю российские военные будут пытаться максимально уничтожить критическую инфраструктуру, чтобы давить на украинскую власть из-за недовольства гражданского населения. Такой возможный ход событий требует от всех ветвей власти максимально сплотиться и разработать действенный механизм прохождения отопительного сезона, что и без войны было постоянным вызовом для нашего государства.

Стоит отметить, что в начале июня Кабинет Министров создал штаб по подготовке государства к прохождению осенне-зимнего периода. Но сразу же возникает вопрос, почему это не было сделано еще в апреле, когда был завершен прошлый отопительный сезон. Возможно, чиновники надеялись, что война не будет длиться до осени или у них были более важные проблемы, вроде преодоления дефицита топлива на АЗС. Но факт остается фактом – создать такой штаб можно было раньше.

Глава правительства заявляет, что Украина готовится к различным сценариям прохождения отопительного сезона, ведь "когда твой сосед неадекватен террорист, возможны любые варианты развития событий". То есть, есть надежда, что в правительстве хотя бы размышляют над тем, как реагировать на наиболее негативный вариант развития ситуации.

Может предстать не простой выбор: стоит ли вообще проводить централизованный отопительный сезон в некоторых населенных пунктах сугубо по экономическим соображениям

Но кроме обеспечения безопасности для систем отопления населенных пунктов Украины, большие вопросы возникают и к финансовой стороне нового отопительного сезона. Как и ожидалось, правительство пошло на понятный в сегодняшних условиях шаг в виде моратория на повышение всех основных коммунальных тарифов для населения. Таким образом, тарифы на отопление не будут повышаться уже третью зиму подряд. Стоит ли упоминать, что за это время все составляющие тарифов, как то заработная плата работников теплогенерирующих предприятий или стоимость энергоносителей, существенно подорожали?

В прошлом году правительство обещало выделить почти 27 млрд гривен тепловикам на погашение разницы в тарифах между фактическими и экономически обоснованными. Но весной этого года далеко не все предприятия получили эти средства. А теперь нужно искать еще большее финансирование для предприятий теплокоммунэнерго, чтобы те имели хоть какие-то оборотные средства для подготовки к зиме и работы во время холодов.

Пока выход нашли простой – в парламенте рассматривают правительственный законопроект, который предлагает не просто наложить мораторий на повышение стоимости тепла, горячей воды и газа для населения, а предусмотреть получения 180 млрд гривен от международных партнеров на погашение разницы в тарифах.

Стоит понимать, что даже по старым тарифам украинцы в большинстве своем не имеют возможности платить, особенно, в прифронтовых регионах, где почти нет работы. Например, долги жителей героического Николаева перед компанией "Николаевоблтеплоэнерго" уже превысили 217 млн гривен, причем две трети этого долга – 144 миллиона – сформировались этой зимы. На сегодня почти половина жителей Николаева уже уехала из города, поэтому даже при условии относительно нормального прохождения зимы тепловики будут отапливать значительную часть квартир, где никто не проживает.

Есть и вопросы относительно планового показателя запасов газа, ведь наше государство потеряло много промышленных предприятий на Донбассе, которые были едва ли не крупнейшими потребителями голубого топлива

Кстати, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прогнозирует, что перед наступлением холодов будет новая волна перемещения граждан на запад Украины. Несмотря на это, может предстать не простой выбор: стоит ли вообще проводить централизованный отопительный сезон в некоторых населенных пунктах из субуго экономических соображений.

Не стоит забывать и о том, что правительство поставило перед профильными ведомствами задачу накопить к зиме 2-3 млн тонн угля и 19 млрд кубометров газа. На сегодня уже есть 1,5 млн тонн угля и 11,3 млрд кубометров голубого топлива, но, как это часто бывало раньше, именно с газом сейчас возникла одна из самых проблемных историй.

По словам председателя правления госхолдинга "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, до начала отопительного сезона в украинские газохранилища необходимо закачать 15 млрд кубометров газа. Но правительство решило "подстраховаться" и иметь больше газа в запасе на зиму. Поэтому дополнительно нужно закачать 4 млрд кубометров голубого топлива, что будет стоить примерно 8 млрд долларов или 260 млрд гривен.

Как и в случае с разницей в тарифах, правительство решило зарегистрировать законопроект о финансовой поддержке рынков газа и теплоснабжения. Он предполагает, что из госбюджета на покупку газа выделят около 60 млрд гривен, а остальные 200 миллиардов должны поступить от наших западных партнеров в виде помощи или грантов.

То есть, цена вопроса прохождения зимы со старыми тарифами на газ, тепло и горячую воду – более 400 млрд гривен, из которых значительная часть – это помощь зарубежных стран. Даже не хочется представлять, что будет, если эти миллиарды Украина не получит.

Но после предложения закупить дорогой на сегодня газ у многих экспертов и депутатов возникли сомнения относительно именно такого использования огромных средств, особенно во время войны. Есть и вопросы относительно планового показателя запасов газа, ведь, кроме выезда за границу нескольких миллионов украинцев, наше государство потеряло много промышленных предприятий на Донбассе, которые были едва ли не крупнейшими потребителями голубого топлива. Потребление газа этой зимой будет точно меньше, чем в прошлом сезоне.

Стоит еще вспомнить слова министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, который возглавляет правительственный штаб по подготовке Украины к зиме. Он отметил, что во время отопительного сезона температура в наших домах составит 18-20 градусов, но не должна опускаться ниже 16 градусов. А еще он призвал прекратить "жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу". Эти слова можно толковать так, что для производства тепла в следующем отопительном сезоне чиновники планируют использовать значительно меньше голубого топлива.

На фоне этих масштабных планов как-то скромно выглядят 1,4 млрд гривен, которые правительство выделило на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации из-за российского вторжения.

Пока что, несмотря на заявления чиновников, что подготовка к зиме идет по плану, ситуация выглядит так, что отопительный сезон 2022-2023 лет будет не просто самым сложным в истории Украины, а и во многом решающим. И лучше уже сейчас готовиться к худшему варианту, когда захватчики будут пытаться "заморозить" украинцев, как это не один год обещали их бешеные пропагандисты.

При этом сегодня украинцы имеют некоторое преимущество. Если полномасштабное нападение российских захватчиков в феврале был для большинства граждан неожиданным, то сейчас у нас есть несколько месяцев для подготовки обороны на этом фронте войны за независимость.