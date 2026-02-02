Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, - Трамп

По словам Трампа, это решение поможет завершить войну в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня, 2 февраля, провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, индийский премьер согласился прекратить покупать российскую нефть. Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social.

"Для меня было честью поговорить сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он один из моих лучших друзей и влиятельный и уважаемый лидер своей страны. Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить закупки российской нефти и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет прекратить войну в Украине, которая происходит прямо сейчас, и в которой каждую неделю гибнут тысячи людей, - написал Трамп.

Также американский лидер поделился, что Вашингтон согласился с немедленным вступлением в силу торгового соглашения с Индией. Он рассказал, что оно подразумевает то, что США будут взимать сниженную взаимную пошлину, уменьшив ее с 25% до 18%.

"Они также будут продвигаться вперед, чтобы снизить свои пошлины и нетарифные барьеры в отношении Соединенных Штатов до нуля", - добавил Трамп.

США придумали, чем Индия может заменить российскую нефть

Ранее Reuters со ссылкой на источники писало, что США сообщили Индии, что планируют возобновить для них продажу венесуэльской нефти, чтобы страна могла заменить ею импорт российской нефти. Пока неизвестно, будет ли венесуэльская нефть продаваться внешними торговыми компаниями, такими как Vitol или Trafigura, или ее будет продавать непосредственно государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA.

По данным агентства, Индия стала основным покупателем российской нефти после того, как полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году привело к введению западных санкций, которые снизили ее цену.

