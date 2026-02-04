Нефтяные доходы России обвалились до минимума с 2020 года, - Bloomberg

Издание отмечает, что нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 50%.

В январе нефтяные доходы бюджета России упали до самого низкого уровня за последние пять лет. Об этом сообщает Bloomerg.

По расчетам издания, основанным на данных Минфина РФ, в российский бюджет нефтяники перечислили 281,7 млрд рублей (3,7 млрд долларов).

"Совокупные доходы от нефти и газа также сократились на 50% по сравнению с январем 2025 года - до 393,3 млрд рублей", - добавляют журналисты.

Издание отмечает, что доходы российской казны от продажи нефти падают из-за снижения мировых цен на "черное золото", а также увеличения скидок на российское сырье из-за санкций Запада и укрепления курса рубля к иностранным валютам.

Bloomberg объясняет, что фьючерсы на нефть марки Brent за последний год упали на 15%, но санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" дополнительно ударили по ценам на российское сырье.

В частности, самая популярная российская нефть марки Urals, по данным агентства Argus Media, торговалась на мировых рынках на 26 долларов за баррель дешевле нефти марки Brent.

"Для сравнения, год назад эта разница составляла более 12 долларов", - отмечают журналисты.

Издание также напоминает, что на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты снизят импортные пошлины на товары из Индии - основного покупателя российской нефти - в обмен на прекращение Нью-Дели закупок нефти из Москвы. Журналисты добавляют:

"Впрочем, пока неясно, насколько Индия сократит закупки на практике".

Еще одним вызовом для российских нефтяных компаний эксперты называют укрепление курса рубля. "Что действительно вредит как компаниям, так и правительству, это обменный курс, поскольку их расходы в основном деноминированы в рублях и зависят от внутренней инфляции", - объясняет старший научный сотрудник научный сотрудник центра Карнеги в Берлине Сергей Вакуленко.

Доходы России

Как писал УНИАН, российская экономика стремительно теряет источники наполнения бюджета. Экспорт нефти падает, покупатели отказываются от российских энергоносителей, а "золотой пузырь", финансировавший войну, может лопнуть.

Из-за падения нефтегазовых доходов дефицит бюджета РФ в 2026 году может вырасти в три раза. По данным The New York Times, обвал доходов от нефти подтолкнул Россию к прямым переговорам с Украиной.

