В Индии отказываются от покупки российской нефти для заключения соглашения с США, - Reuters

В пятницу США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения.

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и будут воздерживаться от таких сделок в течение длительного времени. Об этом сообщают источники Reuters в нефтеперерабатывающей и торговой отраслях.

Такой шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Отмечается, что в пятницу США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения, заявив о границах договора, который они надеются заключить до марта и который будет предусматривать снижение пошлин и углубление экономического сотрудничества.

Как сообщил трейдер для Reuters, Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) не принимают предложения от трейдеров по загрузке российской нефти в марте и апреле.

Однако источники в нефтеперерабатывающей отрасли сообщили, что эти заводы уже запланировали некоторые поставки российской нефти в марте. В то же время большинство других НПЗ прекратили покупать этот продукт РФ.

"Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и изменчивой международной динамикой является основой нашей стратегии для обеспечения энергетической безопасности самой густонаселенной страны мира", - заявил представитель министерства иностранных дел Индии.

В свою очередь источники сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы могут изменить свои планы и разместить заказ на российскую нефть только по рекомендации правительства.

В указе президента США Дональда Трампа говорится, что американские чиновники будут следить за ситуацией и рекомендовать возобновление пошлин, если Индия возобновит закупку нефти из России.

Собеседники Reuters добавили, что импорт российской нефти Индией, которая является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире, в декабре снизился до самого низкого уровня за два года.

Отказ Индии от российской нефти - что известно

Ранее Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. По его словам, это поможет прекратить войну в Украине, "которая происходит прямо сейчас и в которой каждую неделю гибнут тысячи людей".

В то же время Bloomberg писал, что индийская компания Reliance Industries Ltd. впервые с середины 2025 года купила венесуэльскую нефть. По данным источников издания, нефтеперерабатывающий гигант приобрел один нефтяной танкер с грузом около 2 миллионов баррелей.

