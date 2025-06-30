Рэпер объяснил публично свою позицию.

Украинский продюсер и рэпер Потап высказался о недавнем скандальном выступлении Верки Сердючки, которая исполняла свои русскоязычные песни в столице.

Он отметил, что считает Андрея Данилко настоящей легендой и даже мечтает, чтобы их сравнивали.

"Андрей Данилко для меня мастер, у которого я учусь постоянно. Это величина, творец. Для меня это суперартист. Я его обожаю как человека, персону, постоянно у него учусь. Если бы была церковь Андрея Данилко с такой большой звездой, я бы туда ходил. Я за него", - подчеркнул Потап в интервью латвийскому YouTube-каналу "И Грянул Грэм".

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По мнению рэпера, артиста критикуют несправедливо. О своей позиции Потап высказался так:

"Легендарный человек, который создал на собственном языке песни, а это не украинский или русский, это суржик. Это как раз карикатурная история. И тут его начинают критиковать не такие авторитетные люди... Ну, как так? Это смешно, когда юмористического персонажа обвиняют в том, что он юмористический. Это уже бред. Поэтому я поддерживаю Андрея Данилко. Он абсолютно честный, настоящий суперартист, легенда, которым Украина должна гордиться и помогать ему во всем".

К слову, 13 июня Верка Сердючка давала концерт в Киеве. Во время выступления звучали русскоязычные хиты артиста. Многих украинцев возмутило такое выступление, более того, некоторые подали жалобу на него. Однако на днях языковой омбудсмен отметил, что Сердючка не нарушила закон и не будет получать никакого наказания.

Напомним, ранее Анастасия Приходько сделала громкое заявление после решения языкового омбудсмена по Верке Сердючке.

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