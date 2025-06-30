В частности, пострадали населенные пункты Харьковского района.

В ночь на понедельник, 30 июня, российские оккупационные войска атаковали дронами Харьковскую область. Есть пострадавшие.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, в поселке Песочин Харьковского района в результате попадания вражеского дрона повреждено здание СТО с последующим возгоранием.

В то же время в городе Дергачи Харьковского района из-за "прилета" беспилотника повреждено здание с последующим возгоранием. В с. Курортное Чугуевского района в результате обстрела повреждено гражданское здание, вспыхнул пожар.

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Впоследствии Синегубов сообщил, что в Песочине три человека обратились за помощью медиков.

По состоянию на 02:17 было известно о четырех пострадавших в этом населенном пункте.

Атаки РФ по Украине

Ночью 29 июня россияне атаковали Украину рекордным количеством ракет и дронов. Враг применил 537 средств воздушного нападения – среди них "Шахеды", дроны-имитаторы, ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-101 и тому подобное.

Во время отражения вражеской атаки погиб пилот F-16 Максим Устименко. Он уничтожил семь целей, однако во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Летчик отвел борт от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Между тем Украинская правда сообщила, что оккупанты смогли дотянуться ствольной артиллерией до села Песчаное, расположенного в пригороде Сум.

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