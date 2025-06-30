За последние три года постоянно звучат угрозы применения ядерного оружия, и ChatGPT ответил, возможно ли это.

В течение почти всей полномасштабной войны Россия применяла против Украины и Запада ядерный шантаж. Угроза использования столь страшного оружия вселяет страх в большинство людей.

Однако, несмотря на слова агрессора, возникает закономерный вопрос, действительно ли возможен ядерный удар по Украине.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Видео дня

Ядерный удар по Украине 2025 - какой прогноз дает ИИ

Как гласит анализ ChatGPT на базе модели GPT-4o, на середину 2025 года нет прямых признаков подготовки или неизбежности того, что начнется ядерная война в Украине.

По мнению ИИ, ядерного удара можно не ждать поскольку:

США, НАТО и другие ядерные державы подчеркивают, что применение ядерного оружия получит решительный ответ . Это создает мощный фактор сдерживания даже для непредсказуемых режимов. НАТО неоднократно заявляло, что ядерная эскалация со стороны РФ вызовет ответ, возможно неядерный, но сокрушительный, что может угрожать самому существованию российской государственности.

. Это создает мощный фактор сдерживания даже для непредсказуемых режимов. НАТО неоднократно заявляло, что ядерная эскалация со стороны РФ вызовет ответ, возможно неядерный, но сокрушительный, что может угрожать самому существованию российской государственности. Россия сохраняет остаточную рациональность . Несмотря на агрессивную риторику, власть избегает действий, которые могли бы непосредственно втянуть Запад в войну. Применение ядерного оружия несет огромные политические, военные и экономические риски.

. Несмотря на агрессивную риторику, власть избегает действий, которые могли бы непосредственно втянуть Запад в войну. Применение ядерного оружия несет огромные политические, военные и экономические риски. Ядерный удар по Украине не даст решающего военного преимущества . Украина не является сплошной линией фронта, и применение ЯО не даст эффекта, сопоставимого с потенциальными последствиями. Кроме того, такой удар также может привести к радиоактивному загрязнению территорий РФ или Беларуси .

. Украина не является сплошной линией фронта, и применение ЯО не даст эффекта, сопоставимого с потенциальными последствиями. Кроме того, такой удар также может привести к . Китай, как главный внешнеполитический партнер России, резко против ядерной эскалации, поскольку это противоречит его глобальным экономическим интересам. Потеря поддержки Пекина или даже нейтралитета сделает РФ еще более изолированной и уязвимой.

или даже нейтралитета сделает РФ еще более изолированной и уязвимой. Нет подтвержденных признаков перевода российских ядерных сил в повышенную боевую готовность. Несмотря на пропагандистские заявления, не зафиксировано перемещений ядерных боеприпасов ближе к Украине или угрозы их оперативного применения.

Поэтому ChatGPT считает, что вероятность ядерного удара по Украине на текущем этапе чрезвычайно низка. Он подытоживает, что у России есть многочисленные мотивы не пересекать эту границу, как геополитические, так и внутренние. Риски для агрессора превышают любые потенциальные выгоды.

Хотя это не означает полную безопасность, текущая стратегическая и военная логика свидетельствует в пользу сдерживания, а не эскалации.

В то же время ИИ предупреждает, что если ситуация изменится, например, Россия окажется перед неизбежным военным крахом или внутренним коллапсом, тогда риски могут возрасти.

В связи со всеми этими аргументами, можно не переживать касательно того, когда будет ядерный удар по Украине, ведь даже ИИ считает это маловероятным.

Вас также могут заинтересовать новости: