Погода испортится уже в ближайшее время.

В Киеве на сегодня, 30 июня, срочно объявили повышенный уровень опасности - осложнение погоды ожидается уже в ближайшее время. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 июня порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

По их данным, сильные порывы ветра ожидаются и по территории Киевской области. Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают специалисты.

Что делать во время сильного ветра - советы

Во время сильного ветра стоит плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Киеве 30 июня

О том, что 30 июня в Киеве будет ветрено, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, утром температура воздуха будет достигать около +18°, а в дневные часы прогреется до +22°. Небо будет преимущественно ясным, что будет способствовать солнечной погоде в течение всего дня. Без осадков. Будет наблюдаться северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. Атмосферное давление будет оставаться низким - на уровне 742 мм рт. ст., однако будет стабильным.

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