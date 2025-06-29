Юрай Бланар считает, что только диалог с Россией может исправить ситуацию.

Полномасштабная война между Украиной и Россией не имеет военного решения и должна быть урегулирована "на основе соблюдения международного права и диалога с Российской Федерацией", заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

По его мнению, завершить войну можно только мирным путём. "Словацкая позиция состоит в том, что конфликты следует предотвращать с помощью дипломатических решений и уважения к международному праву", — отметил он в политической программе "O 5 minut 12" на телеканале STVR.

Также Бланар предостерёг, что мир наблюдает "эрозию международного права". Это, как заявил политик, наблюдается не только в случае с Украиной, но и в конфликте между Израилем и Ираном.

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"Давайте вернёмся к уважению международного права и будем искать диалог с Российской Федерацией. А может, даже простить все, что произошло", — призвал он. Вице-председатель парламентского комитета по иностранным делам Томаш Валашек, который тоже участвовал в программе, в свою очередь, предостерёг, что инициирование переговоров с Россией не приведёт к окончанию войны.

Он напомнил, что у России нет подлинного интереса к миру — в противном случае конфликт уже был бы завершён.

"Пока Россия добивается успехов на поле боя, она не будет вести переговоры, а продолжит убивать и похищать детей — преступления, за которые, между прочим, [кремлевский диктатор] Владимир Путин был обвинён и находится в розыске международными судами", — подчеркнул Валашек.

Другие новости о политиках из Словакии

Ранее УНИАН сообщал, что Словакия готова поддержать новые антироссийские санкции, но при этом у нее есть условия. Самое главное, чтобы ограничения не навредили Словакии непосредственно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, публично пожаловался на Зеленского. "Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков", - сказал Фицо, отметив, что для самой Украины это тоже будет очень выгодно. Однако есть "но".

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