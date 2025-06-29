Как правильно чистить клавиатуру, чтобы она работала как новая: эксперт дал ценные советы

По словам эксперта, клавиатуру можно почистить с помощью всего нескольких простых предметов.

Клавиатура компьютера может быть довольно грязной вещью, так как на ней скапливаются микробы, крошки от еды и пыль. К счастью, с помощью всего нескольких предметов можно поддерживать ее в чистоте и оптимальном состоянии, пишет издание Martha Stewart.

IT-специалист с почти десятилетним практическим опытом обслуживания сложных компьютерных систем Марк Жигер рассказал журналистам, что он очистил сотни клавиатур в рамках своей работы. По его словам, многие люди ждут, пока их клавиатуры станут практически непригодными для использования, чтобы обратиться за помощью к специалистам.

Что понадобится для очистки клавиатуры

Жигер поделился, что для правильной очистки клавиатуры не нужны дорогие средства. По его словам, достаточно сжатого воздуха и салфетки из микрофибры.

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Также эксперт советует использовать щетку с мягкой щетиной (подойдет и чистая кисть для рисования или макияжа) и изопропиловый спирт.

Как очистить клавиатуру

Перед очисткой клавиатуры Жигер рекомендует отсоединить клавиатуру от компьютера. Если вы используете ноутбук, нужно выключить его и отсоединить зарядное устройство.

"Электричество и влага несовместимы. Поэтому единственным логичным первым шагом является убедиться, что к клавиатуре не поступает электричество", - сказал эксперт.

Затем необходимо перевернуть клавиатуру и встряхнуть ее над мусорным ведром, рассказал Жигер. После этого он рекомендует не сильно постучать по задней части клавиатуры несколько раз, чтобы удалить крошки, пыль и мусор, которые прячутся под клавишами.

После предыдущих процедур Жигер советует воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом и мягкой пушистой щеткой, чтобы убрать мусор с укромных уголков и щелей. Он рекомендует делать короткие всплески воздуха, а также во время чистки слегка наклонить клавиатуру.

После удаления крошек и пыли из-под клавиш Жигер советует очистить поверхность клавиатуры. Для этого нужно слегка смочить чистую салфетку из микрофибры в небольшом количестве изопропилового спирта. Затем следует протереть верхнюю часть клавиш и окружающую поверхность, стараясь не допустить попадания жидкости между клавишами.

"Ни в коем случае не распыляйте чистящее средство непосредственно на клавиатуру и не используйте отбеливатель или средство для мытья окон. Все, что вам нужно, - это салфетка с медицинским спиртом. Для удаления липких или грязных пятен используйте ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте. Она идеально подходит для очистки краев клавиш и узких пространств", - рассказал эксперт.

После всех процедур Жигер рекомендует дать клавиатуре полностью высохнуть, прежде чем снова подключать ее к компьютеру или включать ноутбук. По его словам, 15-30 минут должно быть достаточно.

На клавиатурах впервые за 30 лет появилась новая кнопка - зачем она нужна

Ранее УНИАН рассказывал, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появилась новая клавиша. Она пришла на смену клавише "Windows", расположенной между "Alt" и "Ctrl".

Новая клавиша "Copilot" запускает одноименного ИИ-ассистента. Она уже присутствует на многих новых ПК и ноутбуках от партнеров Microsoft.

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