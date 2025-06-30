Оба пленных утверждают, что никого не убивали.

Украинские военные взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали против Украины на стороне российского агрессора.

Об этом сообщается на странице 20 отдельного полка беспилотных систем К-2 в Facebook. В плен представителей африканской страны взяли бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр – первым стрелковым и первым механизированным.

Пленные камерунцы утверждают, что отправились в Россию делать шампунь и лечить зубы.

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"Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ванек. Герои нашего видео Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в болотную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма – значительно меньше того, что платит Россия своим гражданам, которые отправляются на войну против Украины. Однако для Камеруна это "приличные деньги".

Один из пленных камерунцев рассказал, что является учителем, а в Россию приехал лечить зубы. Но по прилету в Россию его и еще нескольких человек отвели в кабинет Миграционной службы, где сняли отпечатки пальцев и слепок челюсти. Анатоль Франк отметил, что не хотел подписывать контракт с Минобороны РФ, однако его не отпустили обратно.

"Мы прилетели в 8 утра, освободили нас в 16 часов. Когда мы вышли оттуда, там было двое военных. Снаружи стояла машина, они посадили нас в нее. Меня повезли в неизвестном направлении. Мы ехали практически два дня. Мы приехали в здание, где нас закрыли еще на два дня. Это было здание примерно на 11 этажей. Через несколько дней они одели нас в военную форму и сказали: "Вы присоединяетесь к армии". Я сказал, что хочу вернуться, но они меня заставили подписать контракт", – утверждает он.

По его словам, когда он попал на фронт, получил указание идти вперед и через три дня попал в плен. Отмечается, что когда он попал к украинским военным и его собирались перевозить, на них был сброшен боеприпас.

Другой камерунец подписание контракта объясняет финансовым фактором.

Оба пленных утверждают, что никого не убивали. Они выразили желание вернуться в Камерун, а не в РФ.

Плен ВСУ – другие новости

В Сумской области в плен ВСУ попали сразу 15 оккупантов. Преимущественно, бойцы 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ. Отмечается, что эти вражеские бригады отличались особой жестокостью в отношении пленных украинских военнослужащих.

Ранее боец Третьей отдельной штурмовой бригады самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов. Россияне пытались закрепиться в посадке с помощью квадроциклов. Украинские военные ликвидировали часть оккупантов, другие же прятались в блиндаже.

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