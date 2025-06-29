Впервые российский военный корабль замечен непосредственно защищающим активы, участвующие в обходе санкций.

Корвет военно-морского флота Российской Федерации "Бойкий" сопровождал танкеры "Сельва" и "Сьерра" через Ла-Манш в российские порты Балтики. Оба судна входят в "теневой флот" РФ, при помощи которых Москва обходит западные санкции.

Бывший офицер Королевского флота Великобритании Том Шарп в своей колонке для The Telegraph пишет, что на первый взгляд данное событие может показаться не более чем демонстративным военно-морским маневром, но на самом же деле это стратегический сдвиг.

Впервые российский военный корабль замечен непосредственно защищающим активы, участвующие в обходе санкций. Это не просто морская логистика - это послание для НАТО, Запада, Великобритании, "Большой семерке" и любому, кто рассматривает возможность ужесточения практического применения санкций на море.

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Отличительной особенностью этого случая было не только то, что он сопровождал танкеры, а то, что при этом он фальсифицировал сигнал автоматической идентификационной системы (AIS). Военные корабли фактически освобождены от передачи данных AIS, но в мирное время они делают это из-за профессионализма. Фальсификация данных является необычной, не говоря уже о том, что это тактически наивно, когда корабль находится в пределах видимости от берега и отслеживается всеми радарами в этом районе.

Этот эскорт меняет ситуацию. Россия теперь демонстрирует, что будет использовать жесткую силу для защиты "теневого флота".

Россия становится все более смелой и конфронтационной в море. Попытки применить силу против кораблей "теневого флота" уже привели к тому, что в ответ российский самолет нарушил воздушное пространство НАТО. Теперь развертывание военных кораблей, вероятно, будет означать больше потенциальных горячих точек, которые могут привести к войне.

Кроме того, тот факт, что современный военный корабль отправлен для сопровождения стареющих танкеров, говорит о том, что Москва видит угрозу для "теневого флота", а Путин отчаянно стремится сохранить его.

Теневой флот России - последние новости

Аналитики считают, что российский теневой флот для экспорта нефтепродуктов может насчитывать от 600 до 1000 судов. Они помогают обходить западные санкции и торговать энергоносителями.

Издание The Telegraph писало, что российский корвет "Бойкий" передал фальшивый идентификационный сигнал, проходя через Ла-Манш. Он прошел вместе с двумя нефтяными танкерами, которые являются частью теневого флота России.

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