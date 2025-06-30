Американский президент утверждает, что Иран был "за несколько недель" до получения ядерного оружия.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что у Ирана может быть еще один ядерный объект.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. По словам американского лидера, в Вашингтоне знали, что таких объектов у Ирана "много".

"Мы знали, что у них много объектов – пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них", – сказал Трамп.

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По его словам, этого могли бы достичь еще во время переговоров. Однако в Иране заявили, что хотят обогащать уран.

"Я сказал: у вас так много нефти, зачем вам это? И я бы не позволил этому произойти. Я думаю, что люди не поняли бы этого, если бы я позволил этому произойти", – продолжил американский президент.

Трам отметил, что в предыдущих интервью говорил о том, что у Ирана не может быть ядерного оружия, Вашингтон не даст этому произойти.

"Иран не может иметь ядерное оружие. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить", – добавил он.

Удары США по Ирану

Как известно, несколько дней назад Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. По словам Дональда Трампа, речь шла об объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждал, что все они уничтожены. В ответ Тегеран атаковал американские базы на Ближнем Востоке.

Некоторые СМИ сообщали, что атака была не столь успешной, как утверждал Трамп. Однако в Белом доме эти заявления опровергли.

Впоследствии Иран признал, что США "серьезно" повредили его ядерные объекты.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которому Иран на днях запретил посещать свои ядерные объекты, говорит, что Тегеран может быстро вернуться к производству обогащенного урана. По его словам, "нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет".

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