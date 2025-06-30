Агенты ФСБ предлагают деньги через мессенджеры за "задания" по фотографированию целей и установке бомб.

Федеральная служба безопасности России все чаще использует популярные мессенджеры, в особенности Telegram, чтобы вербовать украинских подростков, предлагая им быстрый заработок в обмен на сотрудничество, пишет Financial Tiimes.

Так, украинские чиновники сообщили изданию, что наблюдают систематическую вербовку подростков и молодых людей, в том числе сирот и перемещенных лиц, которые пострадали от боевых действий, испытывают финансовые затруднения или просто хотят заработать достаточно денег на новый iPhone. При этом чиновники охарактеризовали действия Москвы как "превращение украинских подростков в оружие войны против их собственного народа".

"Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил FT, что с весны прошлого года агентство арестовало более 700 человек, причастных к шпионажу, поджогам и взрывам, организованным дистанционно российскими разведчиками. Из них около 175 человек, или примерно 25%, были моложе 18 лет", - пишет издание.

Видео дня

Он отметил, что большинство шпионов выполняли свои миссии сознательно, но некоторые делали это невольно, будучи обманутыми.

"Несовершеннолетние люди не могут предвидеть последствия своих действий", что делает их особенно уязвимыми для вербовки со стороны России", - сказал Дехтяренко.

Он отметил, что кампания России "началась весной прошлого года с заданий по поджогу автомобилей [и] электрических подстанций вдоль железной дороги". Затем они "усовершенствовали свою стратегию и начали поджигать военкоматы". В начале этого года, по его словам, "они перешли к использованию украинцев в качестве террористов-смертников".

Проблема достигла таких масштабов, что украинские власти запустили общенациональную информационную кампанию, чтобы повысить осведомленность подростков об этой проблеме и научить их, как "не попасть в ловушку ФСБ".

Схема действия

Как отмечает FT, каналы вербовки действуют по схожей схеме: анонимный пользователь обращается к молодежи через Telegram, Discord, WhatsApp или Viber с привлекательными предложениями быстрого и легкого заработка.

"После установления контакта российские кураторы предоставляют координаты и инструкции, начиная от фотографирования военных объектов или систем противовоздушной обороны и заканчивая установкой взрывных устройств или поджогами объектов энергетической инфраструктуры и вербовочных пунктов. Обещанная оплата составляет от 100 до 1000 долларов".

Иногда российские шпионы вербуют украинцев под видом "квестов" — игр, похожих на поиск сокровищ, которые популярны среди подростков.

"Согласно правилам квеста, дети получали геолокацию от ФСБ", — рассказали в СБУ об одном из таких случаев. - "Их задача состояла в том, чтобы добраться до определенного места, сделать фотографии и видеозаписи обозначенных объектов и предоставить краткое описание местности". По данным СБУ, они полагали, что участвуют в игре, победители которой получают денежное вознаграждение.

Также в июне СБУ предупредила о новой тактике вербовки: российские агенты, выдающие себя за украинских чиновников, обманывают или давят на детей, чтобы те совершали акты саботажа или кибератаки от имени своей страны.

Другие случаи вербовки

Недавно оккупанты пытались завербовать 15-летнюю школьницу для проведения теракта в центре Ивано-Франковска.

В СБУ рассказали, что в мессенджер девушке написал сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество. По инструкции оккупантов несовершеннолетняя должна была изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), "усилить" его гайками и спрятать в термос, а затем доставить СВУ в городской парк в час пик. В этот момент ФСБ планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней "агенткой".

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