С 18 июля могут возникнуть недопонимания и трудности в любовной сфере, отметила Лилия Викулова.

Астролог Лилия Викулова назвала главные аспекты июля 2025 года, которые так или иначе будут влиять на определенные сферы жизни.

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"В июле Венера в Близнецах приносит легкость в отношениях, знакомствах и при общении, но с 18 июля могут возникнуть недопонимания и трудности в любовной сфере и в отношениях в целом", - отметила она в своем Instagram.

По ее прогнозу, ретроградный Меркурий и напряженный аспект между Венерой и Марсом могут вскрыть и проявить проблему, возникшую из-за неумения "корректно и точно донести свою позицию до партнера".

Кроме того, как отметила Викулова, полнолуние 10 июля усилит влияние ретроградного Сатурна, и это может тормозить долгосрочные проекты, а также достижение стратегических целей: "Возможен, возврат к старой работе, пересмотр карьерного пути".

А вот новолуние 24 июля должно дать новый импульс для творческого самовыражения, добавила астролог.

Напомним, ранее был составлен гороскоп на июль 2025 года, и стало известно, какие знаки Зодиака феерически разбогатеют в июле.

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