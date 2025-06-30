Украинские силы продвинулись в Сумской области.

Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часова Яра. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя геолокационные данные.

"Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Алексеевки (к северу от города Сумы)", - указывается в отчете.

Также российские военкоры утверждают, что ВСУ контратаковали к югу от Яблоновки и в районе Андреевки.

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В то же время россияне пытались продвигаться на нескольких направлениях, однако успехов не достигли, утверждают аналитики ISW.

В Харьковской области российские войска продолжили наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и в направлении Липцы и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, но не имели каких-либо подтвержденных успехов.

В Луганской области россияне продолжили наступление на Купянском и Лиманском направлениях и в районе Боровой, но не продвинулись.

Также в Донецкой области россияне наступали на Северском, а также Торецком и Покровском направлениях, но не добились успехов.

В то же время украинские силы продвинулись в направлении Часова Яра.

"Геолокационные данные, опубликованные 28 и 29 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в центре Часова Яра и к юго-востоку от Белой Горы (к югу от Часова Яра)", - отмечают аналитики.

Война в Украине - новости

Ранее FT отмечало. что россияне начали наносить самые массированные воздушные удары по Украине с начала полномасштабной войны. В статье отмечается, что такое поведение Москвы еще больше подрывает надежды на мирное урегулирование войны.

Тем временем CNN пишет, что при нынешних темпах наступления России, ей потребуется много лет, чтобы достичь намеченной цели - захваттить Донбасс и южные области. В связи с этим, вероятно, война в Украине затянется и будет идти еще и в 2026 году.

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