В столице ожидается довольно ветреная погода.

В понедельник, 30 июня, киевлян ждет сухая, но ветреная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +18°, в течение дня воздух максимально прогреется до +22°. Ожидается практически безоблачная погода с большим количеством солнца и без осадков.

Ветер будет северо-западный с порывами до 20 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 742 миллиметра ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз по Украине на 30 июня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +23°

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.

В Тернополе 30 июня ночью будет +16°, днем +23°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +23°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +27°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +15°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах сегодня будет ночью +16°, днем +23°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +25°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°.

В Одессе 30 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +25°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +22°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +24°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +14°...+26°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +15°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +25°.

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