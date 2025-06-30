Речь идет о пропаже багажа в аэропорту.

Миллионер Марк Тилбери дал важные советы относительно того, как сохранить свои деньги, если ваш багаж потерялся в аэропорту. В частности предприниматель и звезда YouTube в своем недавнем видео рассказал, что нужно сделать перед полетом, включая фотографирование чемодана перед регистрацией, пишет Express.

"Сначала я делаю фотографию своего багажа непосредственно перед регистрацией, чтобы иметь возможность требовать до 3800 долларов (речь идет о тарифах в США) в случае его потери или кражи", - отметил миллионер.

Такой совет поможет вам вернуть деньги, если ваши вещи исчезнут или будут украдены. Как говорится в материале журнала Travel and Leisure, фотографирование багажа играет важную роль, ведь это увеличивает шансы получить компенсацию в том случае, если ваш чемодан будет поврежден или не найдется.

Видео дня

"Многие путешественники попадают в беду, когда их вещи изымают, не осознавая, что они считаются жидкостями, например косметика, такая как блеск для губ и жидкая подводка для глаз, или продукты питания, такие как соусы и джемы", - отметил генеральный директор и основатель компании по хранению багажа Bounce.com Коди Канди.

По его словам, если вы можете "размазать или вылить предмет", то, скорее всего, это жидкость. Поэтому если вы не уверены, то лучше упаковать такие предметы в зарегистрированный багаж или "оставить дома".

Другие советы туристам

Ранее эксперт объяснила, как сложить вещи в чемодан, чтобы избежать дополнительных расходов. Менеджер по маркетингу в туристической компании Journeyscape Ребекка Харли отметила, что стоит складывать одежду в компактные прямоугольники, которые можно поставить вертикально в чемодане.

Также эксперт рассказала, почему не стоит пользоваться средствами для гигиены в отелях. По ее словам, содержимое этих бутылок не всегда является тем, чем кажется, ведь в них могут заливать продуктами общего потребления или, что еще хуже, баночками, которые не были должным образом очищены между использованиями.

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