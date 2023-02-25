Это случилось на следующий день после годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Россия прекратила поставки нефти в Польшу по ключевому трубопроводу "Дружба". Это случилось 25 февраля — через день после годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

О прекращении экспорта сообщил Даниэль Обайтек, генеральный директор крупнейшей нефтяной компании Польши PKN Orlen SA. Он написал на личном аккаунте в Twitter: "Мы эффективно обеспечиваем поставки сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это результат диверсификации, которую мы провели в последние годы".

Польша значительно сократила объемы экспорта газа и "черного золота" из РФ сразу после полномасштабного вторжения в Украину. Как отметил Обайтек, благодаря своевременным шагам прекращение транспортировки по трубопроводу "Дружба" никак не отразится на потребителях.

Видео дня

Издание Bloomberg запросило комментарий у российского нефтепроводного оператора в связи со сложившейся ситуацией, но пока не получило ответа. В Orlen тоже не раскрыли причины прекращения экспорта. Ранее Польша неоднократно заявляла, что стремится полностью отказаться от российской нефти. Однако для этого Варшаве нужны были официальные санкции Европейского Союза, которые позволили бы разорвать последний контракт.

Экспорт российской нефти: актуальное

В начале декабря ЕС ввел лимит цены на российскую нефть. Страны Евросоюза могут закупать "черное золото" из государства-агрессора стоимостью на выше $60 за баррель.

Россия в феврале подтвердила сокращение добычи нефти. Уже в марте ее снизят на 500 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщило издание Reuters, санкции почти полностью перекрыли доступ России к европейскому рынку. В результате РФ вынуждена продавать сырье Китаю, Индии и Турции с огромными скидками.

Упомянутые страны наводнили рынок дешевыми нефтепродуктыми, изготовленными благодаря экспорту из России. Из-за этого РФ хочет резко сократить добычу "черного золота", ввести квоты на объем транспортировки за границу и таким способом повысить стоимость своей нефти.

Россия пытается обходить европейские санкции. Она перекачивает нефть между танкерами для дальнейшей транспортировки на европейские рынки. Один из таких случаев зафиксировали возле побережья Греции.

Вас также могут заинтересовать новости: