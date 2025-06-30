Артистка отметила, что ставит перед собой новые цели, чтобы ее не ассоциировали только с этим конкурсом.

Украинская певица и победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана вспомнила участие в шоу и как изменилась после него.

Аристка отметила, что конкурс стал для нее важным событием. Тогда в Стамбуле она по-настоящему насладилась не только своим выступлением с песней "Wild Dance", но и другими вещами.

"На "Евровидении" я кайфовала от трех вещей. То, что рядом были самые дорогие мне люди: родители, моя команда, поклонники. Второе - то, что "Евровидение" дало украинцам подъем, драйв. Третье - это то, что я сказала себе: "Руслана, ты поборола то, что надо побороть. Ты стала над собой. Ты смогла это сделать", - отметила Руслана в интервью для Главком.

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Также певица ответила, преследует ли ее "проклятие Евровидением", которое якобы не дает двигаться дальше.

"Эти два слова нельзя употреблять вместе. Там, где музыка, там не может быть такого первого слова. Я страшно суеверна, когда что-то касается близких моему сердцу вещей. Артисту, который хочет творить, не надо измучиваться, надо идти дальше, не останавливаться и не почивать на лаврах, если они случились. Расти, работать над собой к новому результату и к новой вершине. Не надо долбить одну и ту же скалу, и лазить в одну и ту же реку. Если ты оттуда уже добыл бриллиант, то иди дальше, потому что ты не знаешь, где твой следующий бриллиант", - высказалась исполнительница.

Сейчас Руслана ставит перед собой новые цели о которых сказала так:

"Я не ищу рецепт успеха в "Диких танцах" и не пытаюсь повторить новой песней их успех. Я не хочу повторить себя - я хочу превзойти себя. Я хочу снова взять вершину над собой. Есть "Евровидение" - и не имеет значения, будет ли оно со мной ассоциироваться или не будет. Я свое дело сделала, пошла дальше".

Напомним, ранее Руслана честно призналась, за кого болела на "Евровидении-2025".

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