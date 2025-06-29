Чтобы не было хронического воспаления в организме, очень важно потреблять полезные жиры.

Воспаление - это естественная реакция организма на травмы, инфекции, токсины, которая является защитным механизмом. Однако когда воспаление затягивается и становится хроническим, оно может привести к ряду серьезных заболеваний, пишет Eatingwel.

Хорошая новость заключается в том, что можно принять меры для борьбы с воспалением и уменьшения риска развития хронических заболеваний. Хотя не существует единого продукта, который мог бы стать панацеей при воспалении, но соблюдение определенной диеты является очень эффективным.

Важно, чтобы в питании преобладали цельные, богатые питательными веществами продукты, а именно фрукты, овощи, нежирные белки, цельные зерна. Также необходимы полезные жиры из таких источников, как орехи, оливковое масло, рыба.

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Изменив свой рацион, вы можете дать своему организму инструменты, необходимые для борьбы с воспалением и поддержания долгосрочного здоровья. Издание назвало 6 продуктов, в состав которых входят полезные жиры.

1. Скумбрия

Скумбрия - это жирная рыба, которая является источником двух омега-3 жирных кислот: ЭПК и ДГК. В одном из исследований ученые подробно изучали влияние диет, богатых жирной рыбой, на воспаление у людей с риском кардиометаболических заболеваний, таких как диабет второго типа и сердечные заболевания. Результаты показали, что такие диеты эффективно снижали уровень С-реактивного белка плазмы - маркера воспаления, который может служить распространенным признаком будущих сердечно-сосудистых проблем.

Всего один кусок скумбрии около 85 г содержит значительное количество кальция, витамина D, витамина А, холина.

2. Оливковое масло

Как один из главных компонентов средиземноморской диеты оливковое масло уже давно находится под пристальным вниманием ученых и медиков. Выяснилось, что среди других масел оно является самым богатым на мононенасыщенные жиры, которые снижают уровень холестерина ЛПНП (плохого), одновременно повышая уровень холестерина ЛПВП (хорошего).

Другое исследование показало, что ежедневное употребление более половины столовой ложки оливкового масла может уменьшить риск сердечных заболеваний.

Кроме того, в этом масле содержится фенольное соединение олеокантал, которое помогает устранить воспаление.

3. Темный шоколад

Известный своим уникальным горьким вкусом, темный шоколад содержит в своем составе антиоксиданты флавонолы, которые являются известными борцами с воспалением. Кроме того, этот продукт также является источником противовоспалительных жиров. Олеиновая кислота составляет 33% в темном шоколаде. Она выполняет противовоспалительные функции во многих органах, в частности глазах, коже, легких, пищеварительном тракте, печени.

Также было показано, что она снижает провоспалительные маркеры и активирует иммунную систему.

4. Авокадо

Как и оливковое масло, этот суперфуд-фрукт является источником мононенасыщенных жиров (МНЖК), помогающих поддерживать здоровье сердца. Если употребление большого количества насыщенных жирных кислот может сделать вас склонными к воспалениям, то мононенасыщенные жиры имеют противоположный эффект.

Исследования показывают, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты с высоким содержанием МНЖК, имеют более низкий уровень воспаления, чем те, кто придерживается типичной западной диеты.

Кроме того, авокадо содержит витамин Е, который действует как антиоксидант и может помочь уменьшить воспаление.

5. Льняное семя

Это крошечное семя содержит огромное количество растительных омега-3 жирных кислот, что делает его фантастическим дополнением к вашему рациону. Известное своим богатым содержанием клетчатки и растительных лигнанов, или природных соединений, содержащихся в различных растениях, которые действуют как антиоксиданты и фитоэстрогены, семена льна являются настоящим источником здоровья.

Для наилучших результатов используйте молотые семена льна, чтобы ваш организм мог полностью их усвоить. Или же употребляйте льняное масло. Включение этих семян в рацион - простой и вкусный способ укрепить иммунитет и бороться с воспалением.

6. Грецкие орехи

Исследователи в области здравоохранения соглашаются, что употребление орехов может предотвратить воспаление, поддерживать уровень холестерина и здоровье сердца.

Как только вы откусите грецкий орех, вы заметите его маслянистую текстуру, которая обусловлена огромным содержанием полезных жиров, таких как омега-3. Эти орехи содержат впечатляющий набор питательных веществ, таких как альфа-линоленовая кислота (ALA), растительная омега-3 жирная кислота, которая, как было доказано, обладает противовоспалительными свойствами.

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