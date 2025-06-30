Российская СВР и американское ЦРУ давно являются "ожесточенными соперниками".

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что провел разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки Джоном Рэтклиффом, пишет Reuters.

"У меня был телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любое время созвониться обсуждать вопросы, которые нас интересуют", – сказал главный разведчик Кремля в комментарии пропагандисту https://t.me/zarubinreporter/4143.

По данным российских СМИ, последний известный разговор Нарышкина с директором ЦРУ Рэтклиффом состоялся в марте 2025 года.

Видео дня

Агентство Reuters отмечает, что российская СВР, которая является наследницей Первого главного управления КГБ, и американская ЦРУ давно являются "ожесточенными соперниками". После того, как в феврале 2022 года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, обе службы начали проводить публичные кампании по вербовке агентов.

"СВР и его предшественники руководили одними из самых вредных агентов в истории США, включая Юлиуса Розенберга, который помог Советскому Союзу получить ядерные секреты, а также кротов Роберта Гансена и Олдрича Эймса, которые предали тысячи американских секретов", – добавили журналисты.

Россия и США – другие новости

Президент США Дональд Трамп поддерживает введение дополнительных санкций против России, заявил американский сенатор Линдси Грэм. По его словам, документ может быть принят законодателями уже после июльского перерыва. По его мнению, законопроект подпишет и Трамп.

Ранее президент США допустил, что территориальные амбиции правителя РФ Владимира Путина не ограничиваются только Украиной. При этом Трамп продолжает настаивать, что глава Кремля хочет завершения войны против Украины.

"Он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок. Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией"", – сказал он, добавив, что Путин – "человек, которого сбили с пути".

Вас также могут заинтересовать новости: