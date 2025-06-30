Банкир отметил, что НБУ будет контролировать курс доллара в июле.

Общая ситуация на валютном рынке Украины в июле 2025 года не станет чрезмерно сенсационной. Она будет полностью зависеть от сложившихся экономических, геополитических, а также регуляторных условий.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой комментарии УНИАН отметил, что в целом на курс валют в Украине во второй месяц лета будут влиять следующие факторы:

монетарная стратегия Нацбанка;

развитие основных отраслей экономики;

ожидаемое снижение инфляционного давления;

ритмичность и объем финансовой помощи.

При этом банкир отметил, что если формирование курса доллара происходит при участии НБУ, то курс евро формируется на основании мировых торгов пары доллар/евро, то есть на европейскую валюту будет напрямую влиять геополитическая ситуация в мире.

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Согласно его прогнозу, в июле курс доллара будет находиться в пределах 41,6 - 42,2 гривни за, а курс евро - 46,5 - 48,5 гривни.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине в июле будут стоить 4160 – 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся 41600 – 42200 гривень. При этом 100 евро в гривнях будут стоить 4650 – 4850 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 46500 – 48500 гривень.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что до конца года официальный курс доллара может достичь отметки 43-44 гривни. То есть с июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5-5%. В то же время он исключает резкие изменения на валютном рынке.

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