Россияне в Сумской области превосходят ВСУ по численности втрое.

Вытеснив украинские войска из Курской области, россияне теперь пересекли границу и продвигаются к городу Сумы, находясь от него всего в 20 километрах. Как пишет The Wall Street Journal, областной центр Сумской области стал новой целью для Москвы, и Кремль использует свое преимущество в живой силе.

"По словам украинских военных, Россия сосредоточила в этом районе 50 000 солдат, и они превосходят украинские силы численностью примерно в 3 раза", - пишет издание.

Как отмечает WSJ, за последний год линия фронта выросла более чем на 100 миль (150 км), и теперь простирается более чем на 750 миль (1200 км) от северо-востока до юга.

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"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "ударь крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - пишет издание.

Так, в начале этого месяца Украина направила элитные подразделения из управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумах в основном остановлено, и Украина отвоевала часть территории. Однако это нелегкая задача для украинских войск, которые почти везде на фронте уступают по численности.

"Их численность — большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить", — сказал Каппа, командир подразделения "Химера". - "Враг теряет от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями... Они продолжают привозить резервы".

Как пишет WSJ, солдаты в этом районе говорят, что удержание Сумской области обходится большими человеческими жертвами, чем необходимо:

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов".

Бойцы также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются русские, не были заминированы.

"Как будто они готовились к танковым колоннам, а не к полю боя, где ежедневно наносят удары десятки дронов", — сказал Кирилл, один из командиров пехоты по имени, который сражался в Курской области, а сейчас сражается в Сумской. "Каждый день, когда позиция не готова, — это день, когда кто-то может не вернуться".

Сумская область - новости

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось остановить россиян на Сумщине. Он также добавил, что украинские защитники освобождают область от захватчиков.

Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров, отвечая на вопрос по поводу критики относительно недостаточности и низкого качества оборонительных сооружений, заявил, что фортификационное строительство выполняется по плану, но происходит маскировка и поэтому оборудование оборонительных рубежей не всегда заметно.

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