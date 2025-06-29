По словам Валерия Яковенко, очень часто вражеские цели являются не единичными и сгруппированы в рамках одного города.

Интенсивность вражеских атак и численность различных средств поражения, которые армия РФ запускает по нашему государству, увеличивается. Об этом рассказал соучредитель DroneUa, эксперт по беспилотным технологиям и робототехнике Валерий Яковенко в эфире "Еспресо".

"Первое, что стоит отметить, это та интенсивность, с которой происходят атаки. Вы видите, что интенсивности растут, количество дронов, количество различных средств поражения постоянно увеличивается. И важно также отмечать определенную комбинацию этих средств, которые де-факто могут истощать Силы противовоздушной обороны Украины и делать нашу защиту не такой эффективной, если просто использовать одновременно несколько различных инструментов", - объяснил эксперт.

По его словам, оккупационные войска меняют также тактику по применению беспилотников.

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"Это не какие-то единичные цели, очень часто цели сгруппированы в рамках одного города. И мы видим, что вся эта атака предназначена для максимального террора фактически украинских городов. И не один, не два, по несколько дронов одновременно работают для того, чтобы фактически загонять в страх украинцев", - отметил Яковенко.

Соучредитель DroneUa добавил, что сработал и тот факт, что атака в ночь на 29 июня была сфокусирована больше на запад Украины.

"Многие эксперты называют это одной из крупнейших атак с момента полномасштабного вторжения именно на западные области. Имеем что имеем. Хорошо, что ПВО работают, сбивают большинство воздушных целей, большинство из них также радиолокационно потеряны. Каждая вражеская цель, которая сегодня залетает в воздушное пространство Украины, должна быть уничтожена. И ПВО работают", - заверил эксперт.

Яковенко подчеркнул, что в этом вопросе есть определенные сдвиги, но, как считает эксперт, это очень сложный процесс.

"Ни одна страна в мире с таким нашествием орды не сталкивалась никогда", - напомнил он.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в результате удара РФ по Полтаве был поврежден железнодорожный вокзал. В частности были выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Кроме того, из-за ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.

В "Укрзализныце" добавили, что пассажиры и работники находились в укрытиях во время удара, поэтому никто не пострадал.

Также сообщалось, что российские оккупанты ударили беспилотником по авто на Харьковщине, в результате чего погиб человек. Еще один человек получил взрывное ранение, он был госпитализирован в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

В то же время мэр Харькова заявлял, что 29 июня была зафиксирована атака на город вражеским дроном типа "Молния" по одному из наиболее пострадавших жилых массивов.

"Прилет в крышу многоэтажки, последствия уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал городской голова.

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