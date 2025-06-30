Авторы материала пытались переосмыслить историю военных действий России с начала ХХ века.

Количество общих российских потерь в полномасштабной войне против Украины, которая длится более трех лет, недавно перевалило за миллион оккупантов.

Это огромные потери для армии с таким количеством личного состава и оснащением, которая воюет против гораздо меньшего оппонента, утверждают бывший офицер британской армии Гэмиш Де Бреттон-Гордон и историк Джеймс Холланд в материале для The Telegraph.

Авторы пытались переосмыслить историю военных действий России с начала ХХ века. Отмечается, что если не считать Вторую мировую войну, войны России – довольно печальное чтиво для россиян.

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"Россия потерпела позорное поражение от Японии в 1905 году, что в значительной степени привело к русской революции 1905 года. Участие имперской России в последующей Первой мировой войне стало катастрофой, которая привела к 5,5 миллиона жертв, поражению на полях сражений и свержению царского режима; Брест-Литовский мирный договор 1917 года также привел к тому, что Россия уступила большие территории Германии и ее союзникам", – акцентируют они.

Общим во всех этих провалах является то, что руководство России, кажется, не беспокоится о потерях среди рядовых. Авторы отмечают, что в таком случае принципы войны "вылетают в окно".

Что касается войны РФ против Украины, то несмотря на размеры российской армии и предположения о том, что Украина падет за считанные дни, за три года после вторжения российские войска заняли едва ли 20 процентов украинской территории.

При этом потери армии РФ включают не только миллион общих потерь в личном составе – среди них, как сказано в материале, 500 000 погибших. Враг также потерял более 10 000 танков, 21 500 боевых бронированных машин, 41 000 других транспортных средств, 24 500 артиллерийских орудий и 370 самолетов. В частности, была поражена определенная часть самолетов стратегической авиации.

Для сравнения, 10 000 потерь танков – это больше, чем потери самого массового немецкого танка за всю Вторую мировую войну, объясняют авторы.

"Очевидно, что ключевой особенностью почти всех этих войн является едва понятный уровень потерь. Любому, кто читает этот каталог смертей и разрушений – с сопутствующей высокой долей поражений – можно было бы простить мнение, что Россия просто не очень хорошо умеет вести войны. И они будут правы", – говорится в материале.

Чтобы быть эффективной боевой силой, способной маневрировать и опережать врага, нужно много и упорно тренироваться. В то же время российские призывники проходят лишь несколькодневную подготовку перед тем, как их бросают в мясорубку войны против Украины. Некоторые из них даже не способны почистить винтовки, акцентируют авторы. Танковые экипажи РФ тоже проходят лишь подготовку в несколько недель и не имеют коллективных тренировок с другими танками – что говорить о других видах вооружения.

"Структура российского военного командования имеет тенденцию быть жесткой и в значительной степени полагается на слепое подчинение. Это должно обеспечиваться драконовской дисциплиной, и, как правило, старшие офицеры участвуют в боевых учениях низкого уровня, которыми в британской армии руководили бы младшие командиры. Инициатива не просто не поощряется, она наказуема", – констатируется в материале.

Война в Украине: это стоит знать

Ночью 29 июня россияне в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Защищая украинское небо, погиб пилот истребителя F-16 Максим Устименко. Он уничтожил семь вражеских целей.

"Во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой!", – рассказывали в Воздушных силах.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Максиму Устименко звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат также рассказал, что для противодействия российским атакам Украина создает новые подразделения противовоздушной обороны – их оснастят дронами-перехватчиками.

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