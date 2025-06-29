Также Украина проводит обучение пилотов дронов.

Интенсивность российских авиаударов по городам и поселкам Украины быстро растет. Известно, что с 1 по 20 июня РФ запустила 3 681 беспилотников Shahed и фальшивых дронов, чтобы дезориентировать украинские силы ПВО. Еще год назад средний показатель достигал около 600 дронов в месяц. Об этом пишет Deutsche Welle.

Поэтому, чтобы противодействовать таким атакам, Украина ищет необычные решения, а именно использование беспилотников-перехватчиков. Сейчас современные дроны РФ могут маневрировать и летать на больших высотах, поэтому украинские силы противовоздушной обороны не могут их сбить из пулеметов.

"В последнее время Российская Федерация отправляет дроны на высоту около 2 километров. Поэтому нашим мобильным подразделениям становится все сложнее перехватывать дроны Shahed. Когда дроны летают ниже, их можно увидеть и сбить. Сначала их обнаруживают акустически, затем визуально и с помощью тепловизионных камер и прицельных приборов. Открывать огонь по ним эффективно только тогда, когда дрон летит на высоте до 1 километра", - объяснил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна сосредоточена на быстрой разработке перехватывающих дронов, чтобы защищать города в глубине страны.

"В частности, мы работаем над дронами-перехватчиками, чтобы усилить защиту от Shahed", - подчеркивал глава государства.

В то же время многие украинские производители уже работают над созданием таких дронов. К примеру, организация Wild Hornets неоднократно показывала способность перехватывать дроны Shahed и Gerbera с помощью своего устройства Sting.

В свою очередь немецкий стартап Tytan Technologies проводит тестирование собственного перехватчика вместе с украинскими военными.

"Мы формируем новые подразделения для покрытия городов в глубине страны системами противовоздушной обороны, оснащенными дронами-перехватчиками, а также обучаем пилотов дронов", - добавил Игнат.

Соучредитель львовской компании Besomar Роман Шемечко также отметил:

"Если бы все группы противовоздушной обороны имели дроны-перехватчики и мы могли бы использовать их для уничтожения вражеских дронов, мы бы уже имели что-то вроде "Звездных войн". Это было бы эффективно, поскольку вы бы больше не стреляли в облака, а преследовали цель, чтобы ее уничтожить. Это эффективнее, чем просто стрелять в Shaheds, летящих на высоте 3 километра, или тратить ракеты".

Эксперты считают, что беспилотные самолеты-перехватчики также являются хорошей альтернативой, если учитывать стоимость противовоздушных ракет. Как отметили в Силах беспилотных систем Украины, цена противовоздушной ракеты может достигать 1 млн долларов, тогда как беспилотный самолет-перехватчик стоит около 5000 долларов.

Борьба с "Шахедами" - последние новости

Ранее издание Forbes писало, что вражеские "Шахеды" стали значительно точнее, но Украина адаптируется к угрозе. Журналисты подчеркнули, что Украина уже, вероятно, адаптирует системы обнаружения беспилотников, чтобы уменьшить эффект экранирования, который возникает, когда два беспилотника летят вместе на разных высотах.

Также мобильные огневые группы могут модифицировать свои транспортные средства, чтобы сделать их менее уязвимыми к ударам "Ланцета", а именно начать использовать более мощные винтовки, которые могут наносить больший урон беспилотникам.

В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце предположил, что до конца года РФ сможет атаковать Украину тысячей "Шахедов" одновременно. По его словам, в июне оккупанты выйдут на объемы до 6000 единиц беспилотников различных типов, примененных для ударов по Украине.

"Атаки с применением 300-400 беспилотников на сегодня уже не является чем-то чрезвычайным. До конца года враг потенциально сможет осуществлять атаки с максимальным количеством до 1000 беспилотников", - отметил он.

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