На Львовщине введен І уровень опасности.

Во Львове неделя начинается с непогоды. На понедельник, 30 июня в городе объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Львовской области.

"30 июня утром и днем по всей территории порывы северо-западного ветра 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

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Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове

30 июня на Львовщине ожидается облачная погода с прояснениями. Днем без существенных осадков.

Ветер будет северо-западный, 9 - 14 м/с, утром и днем по всей территории порывы будут достигать 15 - 20 м/с.

Температура по области повысится до +21°...+26°, а во Львове ожидается +22°...+24°.

Погода сегодня - прогноз на 30 июня

В понедельник, 30 июня, погодные условия в Украине постепенно будут налаживаться. Дожди почти полностью прекратятся, лишь кое-где на северо-востоке еще возможны незначительные осадки. Порывы ветра станут слабее, а температура воздуха сохранится на примерно одинаковом уровне без существенных колебаний. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе: +21°...+24°, на Закарпатье - до +27°.

На севере: около +22°, местами дожди.

На востоке: +22°...+25°, в Харьковской области небольшие дожди.

В центре: +22°...+26°.

На юге: +25°...+28°.

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