Россияне не раз приглашали ее спеть с кем-то дуэтом на русском языке.

Украинская певица, победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана рассказала о своем отношении к России. Она призналась, что для нее страна-агрессор всегда ментально была чужой.

"Я никогда не чувствовала Россию ментально хоть как-то мне понятной. Для меня ментально Россия всегда была чужой. У меня по маме есть уральская кровь. Я не считаю уральскую кровь московитской. Урал – это вообще совсем другая историческая и этническая тема. Но я в нее не углублялась", – рассказала певица в интервью "Главкому".

По словам Русланы, россияне не раз приглашали ее спеть с кем-то дуэтом на русском языке. Она принципиально отказывалась от таких предложений. Хотя, как она заметила, был дуэт с Варварой, но они пели каждая на своем языке.

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"Я всегда чувствовала, что именно с "русским миром", который несет нам московитский солдат, я не имею общего ничего. Честно говоря, я всегда избегала России, как наследника "совка" и империи, которая нас уничтожала. Вот Европа ментально – это мне гораздо ближе. Львовянка в Европе – как рыба в воде. Весь мир – мое. А Московия – не мое. Они чужие. Все пытаются обернуть сразу в свою "шкуру" и "лапти"", – добавила Руслана.

Артистка сравнила россиян с духовными нищими, которые воруют чужую историю и символы, как воры, которые не хотят делать что-то свое. Но как только они видят что-то яркое – пытаются ухватить.

"Так, они приписывают себе много громких имен и событий. А что не могут захватить, переписать или подчинить, они это или расстреливают, или сажают, или уничтожают. Не смогли укротить Ивасюка – и убили его. Поэтому у меня язык даже не поворачивается о них (россиянах) говорить. Разум отказывается о них думать, сердце просто не принимает. Я даже избегаю говорить название этой страны. Я просто не хочу вслух проговаривать. Их для меня не существует после всего, что они творят на нашей земле", – констатировала Руслана.

Напомним, ранее народная артистка Украины Алла Кудлай рассказывала, как россияне просили ее сменить фамилию и остаться в РФ.

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