Этот ингредиент "смягчает" горечь кофе.

Лондонский бариста Каспар Кинг назвал необычный ингредиент, который, по его утверждению, сделает чашку кофе "идеальной". Как пишет Dailymail, Каспар заявляет, что щепотка соли может изменить вкусовой профиль обычной чашки кофе.

Он сказал, что в основном вкус зависит от зерен и того, как они приготовлены. "Хороший кофе зависит не столько от конкретного напитка, сколько от качества зерен, помола и заваривания. Когда все сделано правильно, вы действительно можете почувствовать разницу", — сказал он.

Однако вкус можно еще больше улучшить, добавив в напиток немного соли, продолжил он, добавив, что обычная соль может "смягчить" горечь напитка.

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"Хотите верьте, хотите нет, но крошечная щепотка соли в эспрессо может творить чудеса", — сказал он. "Некоторые люди более чувствительны к горечи, и соль помогает смягчить эти резкие ноты. Она может действительно раскрыть вкус для тех, кто обычно считает кофе слишком резким".

На вопрос о том, какие кофейные напитки стали популярнее в последнее время, бариста отметил флэт уайт, который "позволяет ярко проявиться ярким вкусам эспрессо, при этом сохраняя кремовую текстуру и сладость молока". При этом Каспар предпочитает использовать цельное молоко вместо растительных альтернатив.

Также Каспар отметил рост числа людей, заказывающих ледяной капучино, который довольно сложен в приготовлении.

"Это может показаться не странным, но его сложно приготовить, поскольку вы не можете вспенить молоко для получения пенистой текстуры капучино, а затем дать ему остыть. Поэтому он в итоге получается водянистым и теплым. Плюс, с пеной сверху и жидкостью снизу, это немного странное сочетание", - рассказал он.

Ранее бариста рассказали о 6 продуктах, которые не стоит добавлять в кофе, чтобы не испортить напиток.

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