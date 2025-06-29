Трамп отметил, что доверие в Альянсе важно, но нужно иметь гарантии на случай, если партнеры не будут соблюдать договоренности.

Если страны НАТО не увеличат расходы на оборону до 5% от ВВП, то США могут перестать сотрудничать с Альянсом. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

"Если они не выполняют - мы уходим. Просто не ведем больше с ними дел", - сказал он.

Трамп отметил, что доверие в Альянсе важно, но нужно иметь гарантии на тот случай, если партнеры не будут соблюдать договоренности.

Видео дня

"Лучшая защита, если они не выполняют - вы уходите. Просто не ведете с ними дела, понимаете? Не ведете бизнес", - добавил президент США.

Увеличение расходов на оборону для некоторых стран НАТО будет очень трудной задачей

Ранее в The Wall Street Journal писали, что увеличение расходов на оборону до 5% ВВП для некоторых стран НАТО будет настоящим бременем. Отмечается, что к 2035 году члены Альянса будут стремиться тратить 3,5% ВВП на жесткую военную силу. На остальные 1,5 процентных пунктов страны могут рассчитывать на периферийные, но все еще полезные инвестиции.

В частности Испания, которая в 2024 году потратила 1,28% своей экономики на оборону, уже пытается уклониться от увеличения расходов. Также в перечень "отстающих" стран вошли Словения, Бельгия и Канада.

Вас также могут заинтересовать новости: