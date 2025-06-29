Рэпер рассказал, как они с Настей влюбились друг в друга.

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) фактически подтвердил давние скандальные слухи о том, что их роман с Настей Каменских начинался с измены.

В интервью молдавскому журналисту Дорину Галбену артист обмолвился, что любовь между ними закрутилась спустя четыре года после образования их дуэта, а, значит, - в 2010 году. На тот момент Потап еще состоял в браке с продюсером Ириной Горовой.

"Дуэт создался случайно, мы случайно познакомились в продюсерском центре моего товарища и в начале очень не понравились друг другу. Я для нее был экстравагантным вызывающим, она для меня… мне казалось, что она высокого мнения о себе. Но потом я понял, что это ошибочное суждение", - рассказал Потап.

Видео дня

По его словам, тогда он и не мечтал о дуэте, так как всегда хотел выступать один:

"Я думал, что это будет одна песня на один раз и все – разошлись… Года через четыре у нас закрутилась любовь с Настей. Мы влюбились".

При этом Потап признался, что первое время они скрывали свои отношения:

"Мы просто хотели, чтобы это было наше. Чтобы все, что происходило между нами, оставалось внутри. Потому что как только это становится достоянием общественности, как только об этом начинают говорить, очень часто это рушится… То есть, все-таки любовь должна быть внутри, за закрытыми дверями".

Также рэпер добавил, что как мужчина делал первые шаги, а Настя "тогда не отказала" ему.

Напомним, ранее Потап опроверг слухи о разводе с Каменских новым видео с ней.

Вас также могут заинтересовать новости: