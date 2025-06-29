Украинские военные старше 40 лет рассказали журналистам, должна ли молодежь заменить их.

Украина уже четвертый год подряд борется за выживание с начала полномасштабного вторжения России. Одной из главных проблем является нехватка бойцов, из-за чего ряды армии часто пополняют немолодые мужчины.

В The Wall Street Journal пообщались с бойцами старше 40 лет, которые сейчас защищают Украину от врага на передовой. Журналисты выяснили, что заставило их взять в руки оружие.

Насколько трудно бойцам старше 40 лет выполнять боевые задачи

В издании поделились, что в украинской армии довольно распространен позывной "Дед". Его часто получают самые старшие бойцы.

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В частности, 46-летний артиллерист Андрей Кухар, который во время общения с журналистами находился в небольшом бункере недалеко от Часового Яра, поделился, что ему нравится быть в движении, а не сидеть дома или в штабе.

Кухар рассказал, что регулярно слушает радио, ожидая следующих инструкций, и следит за новостями о своей внучке, которая осталась дома.

"У меня есть внучка, поэтому я имею полное право на звание "дед". Я командир. Моя команда состоит в основном из молодых парней. Они мои коллеги, мои товарищи - мы одна команда", - сказал журналистам Кухар.

Он считает, что люди старших поколений должны защищать молодежь, так как они являются будущим Украины. Тем не менее он подчеркнул, что всем военным, которые уже несколько лет воюют на фронте, нужна замена.

Старший сержант разведывательного подразделения Николай Ярко, которому в этом году исполнилось 59 лет, в разговоре с журналистами заявил, что его реакция уже не та, что была раньше.

"Но я продолжаю, я держусь. У меня большой опыт, за плечами много лет службы. Молодые люди не могут делать все. Они думают по-другому. С возрастом начинаешь смотреть на вещи проще. Психологически мы более стабильны. Молодые быстрее устают морально. У них просто еще нет достаточного жизненного опыта", - добавил Ярко.

Военный поделился, что его сыну 29 лет и он работает танковым механиком в Житомире, а дочь учится в четвертом классе.

"Внуков у меня еще нет!", - подчеркнул Ярко, который получил позывной "Дед".

"Я уже старик, у меня проблемы со здоровьем, и мне физически тяжело выполнять свою работу. Я мог бы уйти из армии по состоянию здоровья. Но я остаюсь и не подаю заявление об увольнении. Моя жена говорит мне: "Валентин, ребятам ты нужен. Ты хороший водитель. Ты можешь эвакуировать раненых с поля боя". И это правда", - рассказал журналистам 53-летний водитель бронетранспортера Валентин Ружицкий.

Он добавил, что недавно у него родились внуки - девочка Виктория и мальчик Валентин, которого назвали в честь деда. Военный подчеркнул, что еще ни разу не видел своего внука.

"Служба в пехоте - самая тяжелая работа из-за долгих часов, которые часто приходится проводить в окопах. И часто солдаты действительно являются дедушками", - заявил Ружицкий.

52-летний пехотинец Михаил Менделюк рассказал, что у него двое внуков - 4-летний мальчик и 2-летняя девочка.

"Они знают, что их дедушка воюет. Особенно мой внук — он маленький боец. Он все время носит камуфляж", - поделился он

Менделюк считает, что воевать в первую очередь должны молодые люди, так как в более позднем возрасте трудно выполнять боевые задачи:

"Война - не для стариков. Воевать должны молодые, потому что я уже не могу. Я задыхаюсь, не могу бегать, не справляюсь. И моя память... Я постоянно все забываю, наверное, из-за всех этих взрывов".

Еще один военный, 53-летний Николай Воскрес, у которого пятеро внуков, поделился, что многие из них сейчас живут за границей. Он рассказал журналистам, что бросил работу на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

"Молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны после войны", - сказал Воскрес.

Украине нужно больше бойцов

В издании отметили, что повсеместное распространение позывного "Дед" указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина - ей нужны все бойцы, которых она может собрать. Американские чиновники продолжают настаивать на снижении призывного возраста, но украинское правительство опасается, что это нанесет серьезный ущерб демографической ситуации.

Отмечается, что по данным Государственной службы статистики Украины, в стране значительно больше мужчин старше 40 лет, чем в возрасте от 18 до 25 лет.

В издании напомнили, что в Украине в армию могут призвать всех здоровых мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. По словам украинских солдат, с которыми общались журналисты, наиболее распространенная возрастная группа в подразделениях - от 40 до 45 лет.

Мужчинам старше 60 лет хотят дать возможность заключать контракты с армией

Ранее народный депутат Украины Роман Костенко рассказал, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предоставляется дать возможность подписывать однолетние контракты лицам старше 60 лет во время военного положения. По его словам, для таких офицеров нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорил о том, что мужчины старше 60 лет не смогут массово заключать контракты на военную службу. Он отметил, что такая возможность предусмотрена лишь для ограниченного круга уникальных специалистов.

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