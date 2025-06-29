Последние несколько месяцев оккупанты используют их очень часто.

Российские оккупационные войска начали использовать больше дронов под Покровском Донецкой области. Такое заявление сделал в эфире телемарафона командир экипажа боевой группы отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" с позывным "Немец".

Он добавил, что слово "спокойно" на том направлении не используют уже давно – противник не останавливается. Но украинские защитники уничтожают врага еще до того, как он приблизится к украинским позициям.

"Противник отправляется на штурмы – и мы его видим еще до того, как они подходят к нашим позициям, и уничтожаем их за несколько километров без колебаний. Здесь работает вместе и разведка, и артиллерия, мы очень благодарны своим смежным подразделениям. Мы здесь ради того, чтобы уничтожать врага, а также – чтобы выжить и вернуться домой", – отметил боец.

Видео дня

"Немец" добавил, что если раньше россияне использовали один дрон, теперь их целые стаи. И нужно отслеживать каждый беспилотник.

"Враг использует обычно FPV-дроны, дроны на потоволокне, большие ударные БПЛА. Он использует их для всего – для разведки, для атак. Мы научились часть перехватывать, часть распознаем по сигналам в радиоэфире, и уже имеем определенные свои решения, как с ними бороться. То есть уже есть определенные дроны с трюками, которые их уничтожают, пока они в воздухе", – пояснил он.

Говоря о дронах на оптоволокне, военный отметил, что последние несколько месяцев оккупанты используют их очень часто. По его словам, каждый дрон представляет угрозу, но дрон на оптоволокне – "это как змея в траве".

"Ты его не слышишь, но он там есть. То есть дрон на оптоволокне труднее заметить, потому что он не светится в эфире. Мы используем тепловизоры, логику их маневров, и самое главное – опыт. Мы уже знаем, как они работают. Они работают обычно по одной и той же схеме. Мы их находим и уничтожаем", – резюмировал "Немец".

Война в Украине: это стоит знать

В Украине создают новые подразделения ПВО, которые будут оснащены дронами-перехватчиками. Как рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, в последнее время россияне отправляют беспилотники на высоту около 2 километров, и мобильным группам труднее их перехватить.

Между тем FT пишет, что российские захватчики начали наносить самые массированные воздушные удары по Украине с начала полномасштабной войны. Отмечается, что такое поведение Москвы еще больше подрывает надежды на мирное урегулирование войны.

Вас также могут заинтересовать новости: