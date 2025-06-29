Такой рецепт если раз попробовать, то забыть его уже не получится никогда.

Нет ничего лучше, чем начать день с вкуснейшего завтрака, сделанного собственными руками. А если хочется побаловать себя сладким, почему бы не приготовить шоколадные круассаны?

Конечно, можно легко купить выпечку в супермаркете или в кафе, но она будет намного вкуснее, если только что вышла из духовки — тёплая и с расплавленным шоколадом внутри, пишет Express.

Пекарь и основательница Larder Love Карон Грив рассказала, что на приготовление такого круассана уходит всего около пяти минут. Он будет готов к подаче уже через 20 минут. Тем более, что для приготовления вам понадобится всего два основных ингредиента.

Видео дня

Для того чтобы приготовить pain au chocolat, вам понадобится только готовое слоёное тесто и ваш любимый шоколад — поэтому это блюдо такое простое.

Как приготовить домашние pain au chocolat

Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

375 г готового слоёного теста на сливочном масле (раскатанного)

120 г тёмного или молочного шоколада

½ чайной ложки сахара

½ чайной ложки сахарной пудры

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C (или 180°C с конвекцией). Разверните слоёное тесто и нарежьте его на 4 короткие широкие полоски. Все куски должны быть одинаковыми и прямоугольной формы. Положите несколько кусочков шоколада ближе к одному из краёв каждого прямоугольника. Если хотите сделать круассаны более шоколадными, добавьте второй ряд шоколада.

Загните тесто поверх шоколада и продолжайте сворачивать, пока оно полностью не закроется. У вас должно получиться 4 заготовки pain au chocolat. Аккуратно прижмите края теста, чтобы запечатать его. Смешайте сахар с небольшим количеством воды, чтобы получилась глазурь, и смажьте ею всю поверхность теста.

Выложите круассаны на противень и выпекайте около 20 минут, пока они не станут золотистыми, хрустящими и не наполнятся расплавленным шоколадом. Посыпьте сверху немного сахарной пудры — и ваши тёплые, маслянистые шоколадные круассаны готовы к подаче.

Другие интересные рецепты

Ранее УНИАН сообщал про рецепт баклажанов с фетой и помидорами на гриле. Вам он понравится, потому что особых усилий от себя этот рецепт не требует. Приготовить овощи получится абсолютно у каждого.

Кроме того, мы рассказывали про шоколадный торт, который не заставит ждать. Если его правильно приготовить - он порадует аж до улыбки из-за своего неимоверного вкуса.

Вас также могут заинтересовать новости: