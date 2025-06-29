Нет ничего лучше, чем начать день с вкуснейшего завтрака, сделанного собственными руками. А если хочется побаловать себя сладким, почему бы не приготовить шоколадные круассаны?
Конечно, можно легко купить выпечку в супермаркете или в кафе, но она будет намного вкуснее, если только что вышла из духовки — тёплая и с расплавленным шоколадом внутри, пишет Express.
Пекарь и основательница Larder Love Карон Грив рассказала, что на приготовление такого круассана уходит всего около пяти минут. Он будет готов к подаче уже через 20 минут. Тем более, что для приготовления вам понадобится всего два основных ингредиента.
Для того чтобы приготовить pain au chocolat, вам понадобится только готовое слоёное тесто и ваш любимый шоколад — поэтому это блюдо такое простое.
Как приготовить домашние pain au chocolat
Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 375 г готового слоёного теста на сливочном масле (раскатанного)
- 120 г тёмного или молочного шоколада
- ½ чайной ложки сахара
- ½ чайной ложки сахарной пудры
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200°C (или 180°C с конвекцией). Разверните слоёное тесто и нарежьте его на 4 короткие широкие полоски. Все куски должны быть одинаковыми и прямоугольной формы. Положите несколько кусочков шоколада ближе к одному из краёв каждого прямоугольника. Если хотите сделать круассаны более шоколадными, добавьте второй ряд шоколада.
Загните тесто поверх шоколада и продолжайте сворачивать, пока оно полностью не закроется. У вас должно получиться 4 заготовки pain au chocolat. Аккуратно прижмите края теста, чтобы запечатать его. Смешайте сахар с небольшим количеством воды, чтобы получилась глазурь, и смажьте ею всю поверхность теста.
Выложите круассаны на противень и выпекайте около 20 минут, пока они не станут золотистыми, хрустящими и не наполнятся расплавленным шоколадом. Посыпьте сверху немного сахарной пудры — и ваши тёплые, маслянистые шоколадные круассаны готовы к подаче.
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