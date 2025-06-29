Устименко погиб, отражая массированную воздушную атаку россиян в ночь на 29 июня.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Максиму Устименко, который погиб, отражая ночную атаку россиян. Об этом говорится в указе главы государства №444/2025 от 29 июня.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Устименко Максиму Юрьевичу - полковнику (посмертно)", - сказано в указе.

Напомним, что Максим Устименко погиб, отражая массированную воздушную атаку россиян в ночь на 29 июня. В это время он пилотировал украинский истребитель F-16.

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По данным Воздушных сил ВСУ, пилот сбил семь воздушных целей оккупантов. Его истребитель получил повреждения и начал терять высоту. Устименко смог отвести самолет от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Мама "Джуса" рассказала о погибшем Максиме Устименко

Ранее мама Андрея "Джуса" Пильщикова, который погиб два года назад, Лилия Аверьянова рассказала, что ее сын учился в академии вместе с Максимом Устименко. Женщина описала его как "парня из стали", который "всегда стремился быть лучшим".

"Это просто трудно даже сказать, какая на самом деле потеря, потому что это высокоинтеллектуальный офицер. Высокого первого класса - мало кто имел первый класс. Подполковник молодой. Это люди, которые должны были становиться во главе наших Воздушных сил", - сказала Аверьянова в разговоре с журналистами.

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