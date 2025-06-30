Эти ракеты были представлены в 2024 году.

В России официально сообщили о начале поставок новых зенитных малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов "Панцирь". Они будут использоваться прежде всего для противодействия дронам и борьбы с другими целями в ближней зоне.

"Хотя в "Ростехе" не предоставляют название ракеты, но речь идет о новой ТКБ-1055, в частности на нее намекает тот факт, что с этими ракетами боекомплект одного "Панциря" увеличивается до 48 единиц – как отметил индустриальный директор кластера вооружений Бекхан Оздоев, с новой ракетой "противнику будет гораздо сложнее "разрядить" боезапас комплекса в попытках прорвать рубеж противовоздушной обороны"", – объясняет украинское издание Defense Express.

В российской госкорпорации "Ростех" также утверждают, что в один комплекс семейства "Панцирь" – в зависимости от задач – могут загружаться различные комбинации ракет.

Видео дня

Количество ракет, которые поставили армии РФ в первой партии, как и темпы производства ТКБ-1055 не раскрываются.

Авторы материала отметили, что в 2024 году на форуме "Армия-2024" россияне провели первую демонстрацию нового "Панциря" – фактически "просто зенитный ракетный комплекс", который получил название "Панцирь СМД-Е". Из него россияне убрали пушки.

"Тогда же на выставке впервые публично продемонстрировали новые ракеты против дронов ТКБ-1055, которая может уничтожать цели на дальности от 500 метров и до 7000 метров на высоте до 5000 метров, тогда как у стандартной ракеты этот показатель составляет 1200-20000 м и 15000 м соответственно", – добавляет издание.

Производство оружия в России

В мае в России значительно увеличили производство дронов. Издание Bloomberg сообщает, что речь идет о росте почти на 17%.

Kyiv Independent писало, что россияне активно масштабируют производство ракет "Искандер" в обход западных санкций. Отмечалось, что, по данным ГУР, Россия не просто успевает восстанавливать запасы ракет, потраченных в нынешней войне против Украины, но и накапливает запасы для других возможных конфликтов.

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