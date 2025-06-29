Сергей Бескрестнов рассказал, как должен действовать добровольный мобилизационный процесс.

Украине очень необходимы изменения в законодательстве по теме мобилизационного процесса, заявил военный специалист по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"Например, служба по контракту с четким сроком, четким направлением деятельности и четким местом. Включая контракты для людей с ограничениями по здоровью и возрасту", - отметил он в своей публикации в Facebook. И подчеркнул, что это необходимо делать "под гарантии государства", чтобы люди видели, что такая система работает и что они "не будут в рабстве".

Также глава "Центра радиотехнологий" считает, что такая система, конечно же, будет несправедливой по отношению к тем военнослужащим, которые были мобилизованы "на других условиях".

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"Но как иначе нам выполнить мобпланы. Я не просто уверен, я знаю, что многие специалисты пойдут служить на таких условиях", - подчеркнул "Флеш".

Другие заявления Сергея Бескрестнова

Ранее УНИАН сообщал, что скоро у России будет возможность запускать 800 "Шахедов". По словам Бескрестнова, новые ударные БПЛА отличаются от старых. В частности, в том, что в них используется больше российских и китайских комплектующих.

Кроме того, "Флеш" рассказал, как происходила операция "Паутина". "Каждым дроном управляли отдельно, через сеть мобильной связи. Все, что было нужно, это дать питание на дроны и сбросить на сторону фальш-крышу", - отметил он.

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