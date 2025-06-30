В городе и области объявлен І уровень опасности.

В Харькове начало недели будет ветреным. Об этом свидетельствуют данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"Днем 30 июня по городу и по области ожидаются порывы ветра, 15 - 20 м/с. Будьте внимательными и осторожными", - предупреждают синоптики.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

30 июня на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с, а днем возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

1 июля сохранится переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер усилится до 9-14 м/с, в дневные часы ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 10-15 градусов, днем будет колебаться в пределах 19-24 градусов.

2 июля характер погоды существенно не изменится. Прогнозируется переменная облачность. Ночью снова без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет оставаться северо-западным, 9-14 м/с. Температурные показатели ночью 10-15 градусов, днем 20-25 градусов.

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