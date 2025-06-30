Артистка также прокомментировала выступление Украины на шоу.

Известная украинская певица и победительница "Евровидения-2004" Руслана призналась, кто был ее фаворитом на нынешнем песенном конкурсе.

По словам артистки, она болела за представительницу Израиля - Юваль Рафаэль, которая выжила во время нападения боевиков ХАМАС на музыкальном фестивале Nova в 2023 году.

"Израиль, Юваль Рафаэль. Меня зацепила история исполнительницы. И это не о политике! Это о человеческой судьбе. И о том, что мы способны понимать друг друга. Ее песня и само исполнение поразили меня в самое сердце", - рассказала Руслана в интервью для Главком.

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Также певица высказалась и о победителе шоу - JJ, который представлял Австрию с песней "Wasted Love".

"Относительно победителя я не буду комментировать свое впечатление. Оно не является негативным, но и восторга я не почувствовала. Видимо каждый имеет свои видения на интерпретацию слова "классика" и разного рода влияния. Украинцы меня поймут", - добавила Руслана.

А вот выступление Украины на шоу певице понравилось. О группе Ziferblat и их номере она сказала так:

"Мне понравилось выступление Ziferblat на "Евровидении" - они ментальные, это была достойная песня. Одна из самых достойных, которая из Украины была когда-либо поставлена".

К слову, украинская группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" заняла 9 место на конкурсе.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк высказался о группе Ziferblat к участию в "Евровидении-2025".

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