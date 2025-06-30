В США заявляют, что один перехваченный разговор не отражает полую картину.

Соединенные Штаты перехватили разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, в котором они обсуждали военные удары США по иранской ядерной программе в этом месяце, при этом отмечалось, что атака оказалась менее разрушительной, чем они ожидали. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на четырех людей, знакомых с секретными разведывательными данными США.

"Иранские чиновники размышляли о том, почему удары, направленные президентом Дональдом Трампом, не были такими разрушительными и масштабными, как они ожидали", - заявили источники издания.

Как отмечается в статье, администрация Трампа не оспаривала существование перехваченных сообщений, но категорически не согласилась с выводами иранцев и усомнилась в их способности оценить ущерб, нанесенный трем ядерным объектам, которые были целью операции США.

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"Представление о том, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями метров обломков, — это нонсенс. Их программа по созданию ядерного оружия закончилась", заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

При этом представитель администрации Трампа отметил, что иранцы "неправы, потому что США уничтожили их завод по переработке металла.

А высокопоставленный сотрудник разведки США заявил, что "один фрагмент разведывательной информации сам по себе не отражает полную картину разведки".

В то же время сенатор Крис Мерфи обвинил Трампа в том, что он намеренно ввел общественность в заблуждениезаявив, что программа уничтожена, заявив, что Иран по-прежнему располагает значительными возможностями и значительным оборудованием.

Критики решения Трампа о применении военной силы утверждают, что он упустил шанс на дипломатическое урегулирование. В результате Тегеран может с большей вероятностью склониться к созданию ядерной бомбы в качестве страховки от любых будущих попыток смены режима со стороны Вашингтона или Израиля.

Удары США по Ирану - новости

Несколько дней назад Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. По словам Дональда Трампа, речь шла об объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп утверждал, что все они уничтожены. Однако впоследствии он допустил, что у Ирана может быть еще один ядерный объект.

Некоторые СМИ уже писали, что атака была не столь успешной, как утверждал Трамп, при этом в Белом доме эти заявления опровергли.

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