Представитель RMT сказал, что в предложении содержался призыв к деэскалации военных зон по всему миру, от Газы, Йемена и Ирана, а также Украины.

Транспортный профсоюз RMT призвал Великобританию прекратить оказывать военную помощь Украине. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Предложение под названием "Лейбористское движение выступает за мир" было подано отделением профсоюза в Паддингтоне, в котором призывалось министров-лейбористов "взять на себя обязательство работать над дипломатическим, переговорным, прочным мирным урегулированием".

"Несмотря на поражение консервативного правительства от Лейбористской партии на всеобщих выборах 2024 года, Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных отношениях, поставляя британское оружие, военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов государственного финансирования, пытаясь и не пытаясь добиться военного поражения России в Украине. Мы отвергаем политику снижения уровня жизни и сокращения уровня жизни для финансирования политики бесконечной и обостряющейся войны, которая в прошлом году поставила нас на грань ядерного Армагеддона", - было сказано там.

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Кампания "Солидарность с Украиной" заявила, что новости о принятии предложения были "очень плохими" и добавила:

"Это союз с необычайно сильным влиянием Stop the War и особенно Коммунистической партии Великобритании в его руководстве и аппарате. В преддверии годового общего собрания мы помогли проукраинским членам RMT возобновить и расширить контакты с железнодорожниками в Украине".

Представитель RMT сказал, что в предложении содержался призыв к деэскалации военных зон по всему миру, от Газы, Йемена и Ирана, а также Украины.

"Как прокомментировали многие комментаторы слева и справа, вливание миллиардов в военную зону Украины не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение. RMT не поддерживает российское вторжение в Украину, но вливание оружия в одну сторону против другой контрпродуктивно для создания условий для мирного решения", - заявил он.

Важно, что Эдди Демпси, сменивший Майка Линча на посту генерального секретаря в начале этого года, столкнулся с вопросами после того, как позировал с пропутинскими сепаратистами на востоке Украины.

Он посетил восточную Украину в 2015 году, где позировал для фотографии с Алексеем Мозговым, командиром "Призрачной бригады" пророссийских сепаратистов, которую Верховный суд Украины назвал террористической организацией.

В то время представитель RMT заявил:

"Профсоюз не поддерживает ни Владимира Путина, ни его действия в Украине, и мы поддерживаем глобальное давление профсоюзов для мирного урегулирования конфликта".

Отмечается, что Линча в 2024 году обвинили в распространении кремлевской пропаганды после того, как он заявил, что ЕС спровоцировал беспорядки в Украине до вторжения России.

Помощь Украине от Великобритании

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Великобритания передает Украине кроме 350 ракет ПВО еще и 5 пусковых комплексов.

Глава ведомства подчеркнул, что это стало возможным благодаря программе ERA, которая позволила привлечь более 2 миллиардов фунтов за счет доходов с процентов замороженных российских активов.

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