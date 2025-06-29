Сначала исследователи были обеспокоены таким явлением.

В Антарктиде в море Ведделла в течение зим 2016 и 2017 годов появилась огромная трещина в морском льду, размером примерно со Швейцарию. Это произошло, несмотря на то, что этот регион обычно покрыт льдом в течение суровых зим Южного полушария. Об этом пишет Daily Galaxy.

Это явление, которое еще получило название полиния Мауд-Райз, удивило ученых, однако позже им удалось понять, как это произошло.

"Полинии - открытые участки воды в морском льду - не являются редкостью в полярных регионах. Обычно они образуются в результате сочетания океанских течений, атмосферных условий и изменений температуры. Эти отверстия обычно являются временными, однако они играют важную роль в передаче тепла и газов между океаном и атмосферой, влияя на местный климат и морские экосистемы. Однако полиния Мауд-Райз была исключительной, охватывая площадь, сопоставимую со всей территорией Швейцарии", - объяснили в материале.

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Сначала ученые были обеспокоены таким явлением. На образование полиний в основном влияют атмосферное давление, ветровые потоки и океанские течения. Но длительное существование полинии Мауд-Райз противоречило традиционным моделям.

Благодаря исследованиям ученые обнаружили совокупность факторов, которые вызвали полинию Мауд-Райз. В исследовании, которое опубликовано в журнале Science Advances, одной из главных причин было указано усиление течения Уэдделла, в результате чего поднялись теплые глубинные воды на поверхность, из-за чего начал таять морской лед.

"Однако океанские течения сами по себе не могли объяснить постоянное таяние воды. Исследователи также обнаружили, что турбулентные вихри, созданные движением океана, действовали как насос, вытягивая соленую воду снизу и выталкивая ее на поверхность. Это, вместе с транспортом Экмана (горизонтальные течения, движущиеся под действием ветра), было решающим фактором в поддержании открытости полинии в течение зимы, когда морозы обычно усиливают морской лед", - продолжили в издании.

По словам ученых, появление полинии Мауд-Райз имеет важные последствия, которые выходят за пределы ее влияния. Несмотря на то, что полинии являются драматическим явлением, они играют решающую роль в океанской циркуляции и теплообмене.

"Эти открытые участки позволяют воде двигаться, поднимая теплые океанские течения на поверхность и способствуя глубокой конвекции, которая вентилирует внутреннюю часть океана", - добавили в материале.

В то же время влияние таких явлений выходит за пределы Антарктиды. По словам ученых, образование больших полиний может изменить баланс углерода и тепла в Южном океане, что значительно повлияет на глобальные климатические процессы.

"Кроме того, полинии являются важным местом обитания для морских видов, таких как млекопитающие, птицы и рыбы, которые зависят от открытой воды для питания и размножения во время суровой антарктической зимы", - отметили в издании.

Антарктида - последние новости

Как писал УНИАН, в Антарктиде нашли скрытые горные пики, "похороненные" под километрами льда. Такой разнообразный ландшафт, скрытый подо льдом Антарктиды, давно озадачивает ученых.

Также сообщалось, что в Антарктиде ученые зафиксировали "ледовое пиратство", то есть явление, когда один ледник ворует лед у другого. Отмечается, что более быстрый Восточный ледник начал "воровать" лед у Западного Колера, перенаправляя его поток на себя. Поражает то, как быстро происходит это явление.

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