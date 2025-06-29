Стоит помнить, что риск воздушных атак сохраняется даже в относительно спокойных регионах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более трех лет. Миллионы людей каждый день задаются вопросом, стоит ли уезжать из Украины сейчас. Те, кто выехал ранее, наоборот, ломают голову над тем, безопасно ли сейчас возвращаться в Украину.

Это довольно непростое решение зависит от множества факторов: безопасности, наличия работы и жилья, а также вашего внутреннего состояния. Но что, если поговорить об этом с искусственным интеллектом? УНИАН расспросил чат GPT-4o, где жить безопаснее всего – в Украине или за границей – и нужно ли уезжать из Украины.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Стоит ли уезжать из Украины 2025 – оценка искусственного интеллекта

Вне всяких сомнений, когда речь заходит о том, где безопаснее всего жить, между Украиной и другими странами выбор падет на последние. Наше государство каждый день подвергается атакам с применением разного оружия. Российские оккупанты цинично бьют по жилым домам и другим инфраструктурным объектам всеми доступными средствами – будь то "Шахеды", КАБы или крылатые ракеты.

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Точно сказать, чем и когда закончится война в Украине, довольно сложно. Искусственный интеллект, проанализировав текущую военно-политическую обстановку, пришел к выводу, что война РФ против Украины быстро не завершится. Риск воздушных атак сохраняется даже в относительно спокойных регионах.

Так что, если вы в раздумьях, стоит ли уезжать из Украины, есть несколько факторов, которые могут склонить вас к выезду. Так, ИИ рекомендует задуматься о переезде тем, кто живет в прифронтовых регионах или у кого есть маленькие дети.

Воспользоваться шансом стоит и молодым людям, имеющим право на выезд – им будет легче найти работу и интегрироваться в новой стране.

К тому же чат GPT напомнил, что не обязательно уезжать навсегда. Вы сможете вернуться, как только ситуация стабилизируется.

Остаться же вполне могут жители относительно безопасных регионов, у которых есть стабильная работа и жилье. Но нужно отдавать себе отчет, что полностью безопасных мест в нашей стране сейчас нет нигде, ведь оккупанты используют разное оружие для атак. Так что план "Б" лучше все же иметь – подготовьте загранпаспорт, финансовую подушку и подыщите страны, в которых вам было бы комфортно находиться, если выехать все же придется.

Стоит ли сейчас возвращаться в Украину – что говорит ИИ

Когда разговор зашел о том, безопасно ли сейчас возвращаться в Украину, искусственный интеллект в своем вердикте был категоричен. Если нет серьезных причин, лучше оставаться в безопасности. Особенно это касается тех, у кого есть работа, жилье и хоть какая-то стабильность за рубежом.

Не стоит спешить в Украину и тем, у кого есть дети. Следует также отдавать себе отчет в том, что вернувшись, вы будете жить под риском российских атак и нестабильности.

Подведем итоги. Если у вас есть дети, вы живете в прифронтовом регионе или под постоянным обстрелами, лучше выехать за границу. Жителям более безопасных уголков Украины нужно разработать план на случай обострения ситуации. Если вы уже за границей, то спешить с возвращением в Украину пока не стоит. Здесь еще небезопасно.

Ранее мы спрашивали у ИИ будет ли Третья мировая война. Также искусственный интеллект рассчитал, когда закончится война в Украине.

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