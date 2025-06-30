В Украине на сегодня, 30 июня, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 30 июня в северной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.
По данным синоптиков, І уровень опасности объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская.
Погода сегодня - прогноз на 30 июня
В конце июня в Украине ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем 20-25°, а на юге страны и Закарпатье воздух прогреется до 30°.
На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, по области грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы усилятся до 15-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°. В Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°.