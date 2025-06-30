В ряде областей сегодня ожидаются порывы сильного ветра.

В Украине на сегодня, 30 июня, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 июня в северной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, І уровень опасности объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ровенская;

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Погода сегодня - прогноз на 30 июня

В конце июня в Украине ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. Днем в большинстве западных и восточных областей без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем 20-25°, а на юге страны и Закарпатье воздух прогреется до 30°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь, по области грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы усилятся до 15-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 20-25°. В Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°.

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