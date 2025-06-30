Ожидается, что страны ОПЕК+ увеличат добычу в августе еще на 411 000 баррелей в сутки.

Цены на нефть упали в понедельник, 30 июня. "Черное золото" пошло вниз из-за ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке и перспектив очередного повышения добычи ОПЕК+ в августе.

Агентство Reuters пишет, что фьючерсы на нефть Brent упали на 13 центов, или на 0,19%, до 67,64 доллара за баррель по контракту на август. Более активный сентябрьский контракт стоил 66,62 доллара, снизившись на 18 центов.

Американская нефть West Texas Intermediate упала на 32 цента, или на 0,49%, до 65,2 доллара за баррель.

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На прошлой неделе оба бенчмарка продемонстрировали самое большое недельное падение с марта 2023 года, но июнь они намерены завершить со вторым подряд месячным ростом более чем на 5%.

Двенадцатидневная война, начавшаяся 13 июня с нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана, подтолкнула цены на нефть Brent, которые поднялись выше 80 долларов за баррель после бомбардировки США ядерных объектов Ирана, а затем упали до 67 долларов после того, как президент Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Аналитик IG по рынкам Тони Сикамор отметил, что рынок лишился большей части премии за геополитический риск, заложенной в цену после ирано-израильского перемирия.

Четыре делегата от ОПЕК+, в которую входят союзники Организации стран-экспортеров нефти, заявили, что группа намерена увеличить добычу на 411 000 баррелей в день в августе, после аналогичного увеличения добычи в мае, июне и июле. Однако опасения по поводу замедления роста спроса на нефть, особенно со стороны Китая, скорее всего, сохранится.

Старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что неопределенность в отношении глобального роста продолжает сдерживать цены.

Цены на нефть - последние новости

ОПЕК+ принял решение об увеличении объема добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналитики Goldman Sachs ожидали что в августе Организация снова увеличит добычу на 410 000 баррелей в сутки, что может привести к снижению стоимости "черного золота".

При этом цены на нефть после завершения ирано-израильской войны снизились более чем на 10 долларов за баррель, но возобновили рост из-за начала автомобильного сезона в США.

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