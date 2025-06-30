Россия с трудом справляется с модернизацией и увеличением планов по производству самолетов из-за санкций и продолжающегося дефицита рабочей силы.

Россия пытается увеличить производство самолетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, однако у нее могут возникнуть с этим проблемы из-за санкций, пишут аналитики Института изучения войны.

Так, по данным Yle, спутниковые снимки с середины 2024 года по май 2025 года показывают, что Россия построила или расширила не менее пяти зданий на Казанском авиационном заводе на 19 000 квадратных метров. Этот завод производит и модернизирует российские стратегические самолеты Туполева, такие как Ту-160М, Ту-160М2 и Ту-22М3, а также вертолеты. При этом, по данным издания, российские власти планируют продолжить новое строительство до конца 2026 года, чтобы увеличить производственные возможности завода.

Пресс-служба российской государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила, что Россия намерена производить на Казанском заводе четыре самолета Ту-214 к 2025 году, семь к 2026 году, 17 к 2027 году и 28 ежегодно к 2028 году.

Видео дня

В то же время Yle отмечает, что завод с трудом справляется с модернизацией и увеличением планов по производству самолетов из-за санкций и продолжающегося дефицита рабочей силы в России. В частности, в 2024 году завод поставил только два Ту-160М2 и два Ту-160М.

"Однако текущий годовой темп производства завода остается неясным, поскольку Туполевы, которые завод поставил в 2024 году, вероятно, уже некоторое время находятся в стадии строительства. Санкции, а также нехватка деталей и рабочей силы, вероятно, продолжат замедлять производство самолетов в России, даже несмотря на то, что Россия работает над расширением физических производственных возможностей", - отмечают в ISW.

Россия также, как сообщается, расширяет производство самолетов марки "Сухой" и, по заверениям главы ОАК, намерена повысить эффективность производства этих самолетов на 30 процентов к 2030 году.

При этом ISW ранее сообщал, что ОАК намерена уволить 1500 управленческих сотрудников в Москве, и оценил, что Кремль может снижать приоритеты в авиастроении, чтобы сэкономить средства и материалы для производства беспилотников и оружия.

"Россия, вероятно, пытается сбалансировать выделение значительных ресурсов на производство беспилотников с сохраняющейся необходимостью производства традиционных систем", - добавляю аналитики.

Уничтожение российской авиации

Как писал УНИАН, Украина "разнесла" тактическую авиацию РФ на авиабазе "Мариновка". В операции участвовали подразделения Сил специальных операций, Службы безопасности и другие составляющие Сил обороны. Сообщалось, что были уничтожены два бомбардировщика Су-34, еще два были повреждены.

Также Генштаб подтвердил уничтожение в ночь на 28 июня трех вертолетов в результате спецоперации украинских спецслужб в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: